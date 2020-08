Giải mã bí ẩn về nền kinh tế Cộng hòa Cyprus

Cộng hòa Cyprus là một đảo quốc thuộc vùng Địa Trung Hải có vị trí trung tâm giữa 3 châu lục: Á, Âu, Phi. Cộng hòa Cyprus là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2004. Đến năm 2008, Síp tham gia khối Eurozone (khu vực đồng tiền chung châu Âu). Ảnh: The Borgen Project. Năm 2019, GDP của Cộng hòa Cyprus đạt hơn 24 tỷ USD. Đây là nền kinh tế xếp thứ 105 trên thế giới. GDP đầu người năm 2019 của nước này đạt hơn 27.700 USD, xếp thứ 32 trên thế giới. Ảnh: In-Cyprus. Trước đây, nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng nhất tại đây. Sản lượng nông sản xuất khẩu chiếm 1/3 giá trị xuất khẩu của đảo quốc này. Ảnh: Wiki. Thế nhưng, vài năm gần đây, du lịch và dịch vụ dần chiếm vị trí quan trọng hơn trong nền kinh tế Cyprus khi đóng góp đến 78% vào GDP của Cyprus và thu hút hơn 70% lực lượng lao động. Ảnh: Travel Off Path. Số liệu tại trang web chính thức của EU cho thấy ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất ở đảo Cyprus là thương mại bán buôn, bán lẻ, vận tải, dịch vụ lưu trú và ăn uống (25,3%). Ảnh: TripAdvisor. Trước cuộc khủng hoảng nợ công tại một số nước châu Âu, đảo Cyprus từng là nơi hút vốn mạnh đầu tư mạnh từ Hy Lạp và Nga. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Cyprus, tính đến cuối năm 2012, tổng tiền gửi từ các doanh nghiệp và người dân Nga tăng lên gần 2/3 trong khoảng thời gian hơn 6 năm. Ảnh: Getty Images. Năm 2013, Cộng hòa Cyprus đứng trước bờ vực phá sản khi hai ngân hàng lớn nhất nước này mất khả năng thanh khoản và hệ thống ngân hàng đổ vỡ. Sau đó, đảo Síp đạt được thỏa thuận giải cứu trị giá 10 tỷ USD với các nhà lãnh đạo Eurozone và phải để một trong hai ngân hàng phá sản. Ảnh: CNBC. Đảo Cyprus cũng nổi tiếng là thiên đường thuế tại châu Âu, thu hút giới nhà giàu cũng như giới tội phạm rửa tiền. Năm 2010, tài sản ngân hàng tại quốc đảo này tương đương 896% GDP, trong khi tỷ lệ trung bình tại EU là 357%. Ảnh: Just About Cyprus. Về quan hệ kinh tế với việt Nam, năm 2015, kim ngạch của Việt Nam và Síp đạt 58,7 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Cyprus chủ yếu là thủy sản, sản phẩm gỗ, giày dép, hạt điều, sản phẩm may mặc…Ảnh: Getty Image. Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Cyprus chủ yếu là tân dược, nông sản, trang thiết bị với tổng giá trị nhập khẩu là 25,2 triệu USD. Ảnh: Getty Image. Video: Kiểm tra thông tin đại biểu Quốc hội mua hộ chiếu Cộng hòa Síp (Cyprus). Nguồn: VTC1

