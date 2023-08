Giá xăng tiếp tục tăng, vượt 24.000 đồng một lít

Cùng với điều chỉnh giá xăng, cơ quan điều hành đồng thời không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Không chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dừng chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu mazut (kỳ trước chi 150 đồng/kg).

Liên Bộ cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/8/2023 và kỳ điều hành ngày 21/8/2023 là: 102,763 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,128 USD/thùng, tương đương tăng 3,14% so với kỳ trước); 108,383 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,128 USD/thùng, tương đương tăng 2,97% so với kỳ trước); 116,528 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,664 USD/thùng, tương đương tăng 2,34% so với kỳ trước); 116,722 USD/thùng dầu điêzen (giảm 0,365 USD/thùng, tương đương giảm 0,31% so với kỳ trước); 544,317 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 4,049 USD/tấn, tương đương giảm 0,74% so với kỳ trước).