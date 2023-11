Giá xăng tăng, tiến sát mốc 24.000 đồng/lít

Chiều 1/11, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thông báo thay đổi giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới.



Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 249 đồng/lít, lên 22.614 đồng/lít.

Xăng RON 95 tăng 416 đồng/lít, lên 23.929 đồng/lít. Như vậy, giá xăng đã có 2 phiên tăng liên tiếp.



Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 549 đồng/lít, xuống 21.940 đồng/lít; dầu hỏa giảm 448 đồng/lít, còn 22.305 đồng/lít; dầu mazut giảm 373 đồng/kg, còn 16.240 đồng/kg.



Giá mới được áp dụng từ 15 giờ ngày 01/11/2023.

Theo Liên bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 23/10/2023-01/11/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Khả năng gián đoạn nguồn cung từ cuộc xung đột ở Trung Đông không cao và việc tăng sản lượng từ Mỹ và OPEC khiến giá xăng dầu từ ngày 23/10 đến 01/11 có biến động tăng giảm đan xen.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 23/10/2023 và kỳ điều hành ngày 01/11/2023 là: 95,246 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,226 USD/thùng, tương đương tăng 1,30% so với kỳ trước); 100,806 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,858 USD/thùng, tương đương tăng 1,88% so với kỳ trước); 111,801 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,039 USD/thùng, tương đương giảm 2,65% so với kỳ trước); 110,869 USD/thùng dầu diesel (giảm 3,620 USD/thùng, tương đương giảm 3,16% so với kỳ trước); 475,959 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 15,360 USD/tấn, tương đương giảm 3,13% so với kỳ trước).

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ tiếp tục không trích lập vào Quỹ bình ổn giá và dừng chi sử dụng từ quỹ này.

Từ đầu năm đến nay, giá nhiên liệu trong nước có 30 đợt điều chỉnh, trong đó 18 lần tăng, 9 lần giảm và 4 kỳ giữ nguyên.