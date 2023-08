Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng, lên sát 24.000 đồng/lít

Liên Bộ Công thương - Tài chính vừa phát đi thông báo điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày. Theo đó, giá xăng RON 95-III tăng 1.171 đồng, không cao hơn 23.963 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 tăng 1.152 đồng/lít, tối đa 22.791 đồng/lít.

Tương tự, dầu diesel 0.05S tăng 1.112 đồng/lít, không cao hơn 20.612 đồng/lít. Dầu hoả tăng 1.081 đồng/lít, không cao hơn 20.270 đồng/lít.

Dầu mazut tăng 806 đồng/kg, không cao hơn 16.531 đồng/kg.

Đây là lần tăng giá thứ hai liên tiếp trong 10 ngày qua.

Tại kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Không chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng và dầu mazut; chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu điêzen ở mức 400 đồng/lít; đối với mặt hàng dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít.

Cơ quan điều hành cho biết, giá xăng dầu trong nước tăng do giá thế giới đi lên trước các yếu tố, như dự trữ dầu đang bắt đầu giảm ở một số khu vực do nhu cầu vượt quá nguồn cung bị hạn chế bởi việc cắt giảm sản lượng sâu của nhà lãnh đạo OPEC.