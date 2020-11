Giá xăng E5RON92 tăng 609 đồng/lít, RON95 tăng 650 đồng/lít từ chiều nay

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước theo hướng tăng mạnh đối với tất cả các mặt hàng từ 15h30 chiều nay.

Giá xăng dầu tăng mạnh từ chiều nay. Ảnh minh họa

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 14.494 đồng/lít, tăng 609 đồng/lít so với giá hiện hành. Xăng RON95-III không cao hơn 15.351 đồng/lít, tăng 650 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng tăng. Cụ thể, dầu diesel 0.05S ở mức 11.434 đồng/lít, tăng 596 đồng/lít. Dầu hỏa không cao hơn 10.138 đồng/lít, tăng 576 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá 11.742 đồng/kg, tăng 651 đồng/kg.