DA Hinode City Vietracimex lùa dân ở trái phép, còn cho thuê kinh doanh?

Như Kiến Thức đã thông tin, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) khẳng định, đến nay dự án Khu văn phòng, nhà ở và nhà trẻ (tên thương mại Hinode City; số 201 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) của Tổng Công ty CP Thương mại xây dựng (Vietracimex; chủ đầu tư) do ông Võ Nhật Thăng làm đại diện pháp luật chưa được nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng theo quy định. Dù chưa có kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình nhưng từ cuối năm 2019, Vietracimex đã bàn giao căn hộ cho khách hàng về ở trái với quy định. Ghi nhận của PV chiều ngày 25/11 cho thấy, ngoài việc “lùa” dân vào ở trái quy định, dự án Hinode City của Vietracimex còn đang cho Lotte Cinema - chuỗi rạp chiếu phim tại Việt Nam thuê tầng 2, tòa Sachi để phục vụ hoạt động kinh doanh. Lotte Cinema đang vẫn được cho thuê, mở cửa đón khách, dù siêu dự án 5.000 tỷ đồng Hinode City chưa nghiệm thu. Thậm chí trên trang web của Lotte Cinema còn đăng tải dày đặc lịch chiếu các bộ phim nhằm thu hút người xem. Ngoài ra, tại tầng 1 của một tòa nhà khác trong dự án Hinode City cũng đang cho The Coffee House thuê kinh doanh. Trên website của The Coffee House cũng liên tục cập nhật hình ảnh khách hàng đến quán. Các tầng thương mại còn lại đang rục rịch thi công để chuẩn bị cho thuê. Lối vào tầng hầm để xe khối chung cư của dự án Hinode City... ... có hàng trăm phương tiện xếp hàng. Nhiều hạng mục, hạ tầng của dự án Hinode City vẫn đang được hoàn thiện. Liên quan đến dự án này, hồi tháng 6/2020, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) đã xử phạt hành chính đối với Vietracimex 103 triệu đồng do thi công, lắp đặt không đúng thiết kế về PCCC đã được cơ quan chức năng thẩm duyệt và đưa nhà, công trình vào hoạt động khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC. Chỉ 2 ngày sau, UBND quận Hai Bà Trưng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 75 triệu đồng đối với Vietracimex do đã có hành vi bàn giao, đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan chức năng. Trước đó tháng 9/2019, chủ đầu tư Vietracimex từng bị xử phạt 40 triệu đồng do “Tổ chức thi công xây dựng sai giấy phép xây dựng (GPXD) được cấp”. Tuy nhiên, hết thời hạn dự án Hinode City vẫn chưa được cấp bổ sung GPXD, các sai phạm của chủ đầu tư vẫn không bị cưỡng chế phá dỡ. Thậm chí khi dự án đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch hợp thức hoá sai phạm, chưa được nghiệm thu công trình, PCCC Vietracimex vẫn ngang nhiên “lùa” dân vào ở.

