Giá vàng hôm nay 23/5: USD treo cao, vàng nằm ở đáy

Tới đầu giờ sáng 23/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.273 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6 năm 2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.274 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay thấp hơn 2,3% (29,5 USD/ounce) so với đầu năm 2018. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 35,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 1 triệu đồng so với vàng trong nước.

Giá vàng thế giới ở đáy 2 tuần trong bối cảnh đồng USD treo cao. Dòng tiền vẫn ồ ạt đổ vào đồng bạc xanh, thay vì mặt hàng kim loại quý vốn thường được xem là kênh trú bão trong thời gian dài trước đó.

Chỉ số DXY do lường sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác vẫn ở mức cao trong gần 1 tháng qua, trên 98 điểm do dòng tiền vẫn tìm đến USD trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ -Trung Quốc leo thang và lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ tăng cao hơn.

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) kiên nhẫn và chưa sẵn sàng thay đổi chính sách tiền tệ sớm.

Giá vàng hôm nay: xuống thấp.

Trước đó, hôm 20/5, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho hay hiện vẫn còn quá sớm để xác định những tác động của tình hình căng thẳng thương mại và thuế quan đối với chính sách tiền tệ của Fed.

Nền kinh tế thế giới hiện đứng trước nguy cơ suy giảm tăng trưởng do cuộc chiến thương mại Mỹ Trung.

Theo một đánh giá của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) mới đây cho biết, cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc kìm hãm dòng chảy thương mại và ảnh hưởng tâm lý trên các thị trường.

Cũng theo OECD, nếu quan hệ thương mại Mỹ Trung tiếp tục xấu đi thì GDP toàn cầu sẽ bốc hơi khoảng 600 tỷ USD vào năm 2021.

Cuộc chiến Mỹ-Trung được cho là còn kéo dài. Theo Washington Post, Trung Quốc đang lên tinh thần cho người dân nước này và chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến thương mại dai dẳng với Mỹ.

Truyền thong Bắc Kinh đã có những động thái khơi gợi lòng yêu nước của hơn tỷ dân nước này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 20/5 đã tới Giang Tây và nói về một cuộc "Vạn lý Trường chinh" mới, khi nhắc về ngày đảng Cộng sản Trung Quốc kỉ niệm ngày khởi đầu của cuộc "Vạn lý Trường chinh" năm 1934.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 22/5 đa số các cửa hàng vàng giảm giá vàng 9999 trong nước bớt khoảng 20 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước.

Tính tới cuối phiên giao dịch 22/5, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,18 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,30 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,13 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,32 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo Doji, giao dịch ổn định về giá khi chứng kiến thị trường thế giới dịch chuyển trong biên độ hẹp và không để lại dấu ấn nổi bật. Tham gia thị trường trong phiên phần lớn là nhà đầu tư theo nhu cầu bán vàng ra.