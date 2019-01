Giá vàng hôm nay 14/1: Tiếp tục đà tăng giá

Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ do đồng USD phục hồi trở lại. Dù vậy, giá vàng vẫn treo ở mức cao.

Sự suy yếu của đồng USD, theo sau những bình luận từ người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung để giải quyết căng thẳng thương mại kéo dài suốt nhiều tháng qua đã hỗ trợ tích cực cho thị trường vàng thế giới. Theo một ước tính, cả tuần giá vàng tăng khoảng 0,3% và ghi dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp.



Thị trường vàng đang nhận được tín hiệu khả quan khi Chủ tịch Fed Jerome Powell, cũng như các thành viên khác của Fed nói rằng họ có thể kiên nhẫn trong việc tăng lãi suất. Sự kiên nhẫn này đã khiến đồng USD suy yếu và khiến kim loại quý như vàng hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Vàng tiếp tục tăng giá Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp Phil Flynn của Price Futures Group nhận định: Thị trường vàng đang nhận tín hiệu tích cực khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell và các quan chức cấp cao của cơ quan này đang tỏ ra khá kiên nhẫn với lộ trình tăng lãi suất cơ bản đồng USD.

Sự kiên nhẫn này sẽ làm giá đồng bạc xanh chững lại, từ đó hỗ trợ cho giá vàng đi lên. Bên cạnh đó, kim loại quý cũng được hưởng lợi từ xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc và việc Anh rời khỏi Liên minh châu Au (Brexit), ông Phil Flynn nêu ý kiến.

Ông Kevin Grady - Chủ tịch của Phoenix Futures và Options LLC - cho rằng, tuần tới là thời điểm tốt để giá vàng bứt phá , rất có thể sẽ chạm ngưỡng 1.300 USD/ounce.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (12/1), theo niêm yết tại Công ty VBĐQ Sài Gòn, giá vàng SJC mua vào đang ở mức 36,54 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 36,72 triệu đồng/lượng, giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua-bán hiện là 180.000 đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng sáng nay ở mức 36,64 - 36,74 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). So với giá vàng ngày hôm qua (11/1), giá vàng được điều chỉnh tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua-bán là 100.000 đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước diễn biến khá sôi động do được dẫn nhiệt từ đà tăng của kim quý thế giới. Trong tuần, giá vàng di chuyển tăng giảm đan xen với mức giá cao nhất ở mức 36,74 -36,84 triệu đồng/lượng mức thấp nhất giao động quanh ngưỡng 36,60 – 36,70 triệu đồng/lượng. Nhu vậy trong tuần qua, mỗi lượng vàng điều chỉnh tăng giảm khoảng 140 nghìn đồng.

Theo nhận định của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, kim loại quý này đã nhận được sự tương tác từ phía nhà đầu tư nhiều hơn so với tuần trước. Tuy nhiên so với đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tăng chậm hơn, điều này khiến biến độ chênh lệch giữa hai thị trường co hẹp về hơn 500 nghìn đồng mỗi lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng cho rằng, nhu cầu mua bán cầm chừng và kiên trì ngóng đợi những biến đổi tích cực hơn thông qua những sự kiện quan trọng trong tuần là xu hướng chính mà nhà đầu tư hướng tới.