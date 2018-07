Giá vàng hôm nay 11/7 trên thế giới quay đầu giảm nhanh do đồng USD tăng trở lại và sự căng thẳng thương mại tạm lắng áp đảo những bất ổn tại châu Âu liên quan tới Brexit.

Tới đầu giờ sáng 11/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.253 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.255 USD/ounce.

Hiện giá vàng thấp hơn 3,8% (49,5 USD/ounce) so với cuối năm 2017. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 34,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 220 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước.

Giá vàng hôm nay 11/7: Ồ ạt bán tháo, vàng lại giảm nhanh

Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhanh do áp lực bán tăng cao và đồng USD tăng trở lại khi mà giới đầu tư lựa chọn các loại tài sản rủi ro hơn và những quan ngại căng thẳng thương mại tạm lắng áp đảo những bất ổn tại châu Âu liên quan tới việc nước Ánh rời khỏi Liên minh Châu Âu (Brexit).

Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR tiếp tục đẩy mạnh bán vàng phiên thứ 4 liên tiếp kể từ đầu tháng 7 tới nay. Lượng vàng mà quỹ này nắm giữ hiện chỉ còn hơn 800 tấn.

Vàng giảm giá do đồng USD trở lại xu hướng tăng giá sau 2 phiên điều chỉnh giảm. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã có những động thái can thiệp sau khi đồng tiền nước này tụt giảm xuống mức thấp kỷ lục.

USD tăng còn do đồng yen Nhật giảm vì triển vọng kinh tế mờ mịt và đồng bảng Anh quay đầu giảm do giới đầu tư lo ngại khủng hoảng trong nội các nước Anh có thể ảnh hưởng tới kế hoạch rút khỏi EU theo một cách thức mềm mỏng.

Thủ tướng Anh Theresa May vừa có một loạt các động thái nhằm ngăn trình trạng nội các tan rã do Brexit. Nhà lãnh đạo nước Anh đã tổ chức cuộc họp nội các tìm cách khôi phục sự đoàn kết chính phủ, sau khi 2 bộ trưởng hàng đầu nước này từ chức liên quan tới kế hoạch Brexit.

Trước đó, chỉ trong vòng vài giờ đồng hô, 2 nhân vật chủ chốt trong nội các Anh đã từ chức. Ngoại trưởng Boris Johnson và Bộ trưởng phụ trách Brexit David Davis đã từ chức vì cho rằng kế hoạch Brexit của Thủ tướng May có hướng tiếp cận mềm mỏng, không rứt hoàn toàn khỏi EU như kế hoạch Brexit ban đầu.

Kế hoạch của bà May tiếp cận theo hướng xây dựng một khu vực thương mại tự do Anh-EU với “bộ quy tắc chung” cho các sản phẩm nông nghiệp và hàng hóa công nghiệp. Kế hoạch này được cho là sẽ giúp London bớt cô độc so với khu vực.

Trong vòng 1 năm qua, bà May đã để mất 4 thành viên quan trọng trong nội các. Nội các cũng đã nhiều lần chia rẽ. Tuy nhiên, sự ra đi lần này của 2 nhân vật chủ chốt trong chính phủ thực sự đặt ra thách thức lớn nhất đối với Thủ tướng May từ khi bà nhậm chức tới nay.

Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng giảm giá. Ngưỡng kháng cự gần nhất là: 1.260 USD/ounce và sau đó là: 1.270 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất: 1.250 USD/ounce và sau đó là: 1.240 USD/ounce.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt 10/7 đa số các cửa hàng vàng giảm giá vàng 9999 trong nước 40 ngàn đồng so với phiên liền trước.

Tính tới cuối phiên giao dịch 10/7, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,84 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,94 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,00 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo Doji, thị trường tiếp tục ảm đạm, giao dịch phát sinh chỉ mang tính nhỏ lẻ. Chốt phiên, lượng khách theo chiều mua vàng vào chiếm 60% trên tổng số lượng khách tham gia giao dịch tại Doji.