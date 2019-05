Giá vàng hôm nay 10/5: Nín thở chờ đợi, vàng tăng tiếp

Giá vàng hôm nay 10/5 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng do sức cầu đối với mặt hàng tiếp tục lên cao. Giới đầu tư vẫn đang nín thờ chờ tin cuộc đàm phán Mỹ-Trung sau khi Mỹ cáo buộc Bắc Kinh phá vỡ các thỏa thuận.

Giá vàng hôm nay 10/5: Vàng tăng giá còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu WTI tăng giá mạnh thêm 1,2% lên trên ngưỡng 62 USD/thùng do các nhà đầu tư lo ngại nguồn cung ở Trung Đông bị gián đoạn do leo thang căng thẳng Mỹ - Iran.



Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) hôm 8/5 cho biết, nguồn cung dầu thô nội địa trong tuần kết thúc ngày 3/5 sụt giảm 4 triệu thùng, cao hơn rất nhiều so với dự báo giảm 2,2 triệu thùng.

Giá dầu đã tăng hơn 30% kể từ đầu năm đến nay do triển vọng nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các nhà xuất khẩu dầu thô Iran và Venezuela, cũng như nỗ lực cắt giảm ngồn cung của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Nhu cầu mua vàng cũng đang gia tăng. Người dân Ấn Độ trong dịp lễ Akshaya Tritiya năm nay dự báo sẽ tăng tối thiểu 10% so với năm ngoái.

Hàng loạt các yếu tố đang thúc đẩy giá vàng đi lên. Tuy nhiên, giá kim loại quý này lại chưa thể công phá thành công ngưỡng 1.290 USD/ouce.

Trên thị trường vàng trong nước , chốt phiên ngày 9/5 đa số các cửa hàng vàng giảm giá vàng 9999 trong nước 20 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tính tới cuối phiên giao dịch 9/5, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,23 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,36 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,18 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,37 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo Doji, thị trường trong nước ghi nhận mức độ giao dịch tăng khá mạnh, trong đó lượng khách mua vàng vào chiếm tới 70 % số lượng khách tham gia giao dịch tại Doji.