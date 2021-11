Giá rau tăng phi mã: Học ngay những loại rau mầm dễ trồng tại nhà

Các loại rau họ cả đều có thể trồng làm rau mầm như cải xanh, cải thìa, súp lơ, cải xoong, củ cải trắng, cải bẹ xanh...Rau mầm họ cải chứa nhiều dinh dưỡng gấp 5 lần so với các bó rau cải bình thường. Ảnh: Riff Hơn nữa, thời gian thu hoạch rau mầm họ cải chỉ từ 2- 5 ngày. Ảnh: Riff Giá đỗ chỉ là một trong rất nhiều loại rau mầm họ hạt khác như: đỗ đen, đỗ tương, lạc, vừng. Ảnh: Vinmec So với đậu xanh, rau mầm đậu đỏ, đậu đen có thời gian thu hoạch sẽ lâu hơn tầm 4 – 5 ngày nhưng cây lại to và giòn hơn. Ảnh: Internet Mầm rau muống gieo trồng trong 6 -7 ngày có thể thu hoạch. Mầm rau muống ăn có vị ngọt và mát, chứa nhiều chất xơ và vitamin thích hợp cho người ăn kiêng giảm béo. Ảnh: Nong trai tai gia Để thu hoạch rau muống mầm, hãy cắt bỏ phần rễ chỉ lấy phần thân mầm và lá mầm để ăn. Sau khi thu hoạch tốt nhất nên ăn rau mầm trong 24 giờ. Ảnh: NNORau mầm hướng dương có vị béo béo giòn giòn đặc trưng. Nên chọn hạt giống chuyên để trồng rau mầm có nguồn gốc rõ ràng. Ảnh: Internet Rau mầm hướng dương giàu đạm nhưng lại dễ tiêu hóa. Với mầm hướng dương, bạn có thể làm các món salad cho thực đơn trong ngày. Ảnh: Internet Với cách trồng rất đơn giản, chỉ sau 7 ngày, bạn đã có ngay một đĩa rau mầm hạt chia sạch, an toàn với nhiều vitamin và khoáng chất. Ảnh: Nongnghieppho Rau mầm hạt chia có thể trồng bằng nước, khăn giấy hoặc giá thể. Ảnh: Nongnghieppho Video: Miền quê của những vườn rau hạnh phúc. Nguồn: Tin Tức VTV24

