Giá nhà Thượng Hải đắt đến nỗi "trúng xổ số mới mua nổi"

Theo Bloomberg, trong vòng 3 năm trở lại đây giới kinh doanh địa ốc tại quốc tế liên tục quảng cáo với khách hàng Trung Quốc rằng xét về thị trường nhà đất, TP.HCM của Việt Nam tương tự như Thượng Hải của Trung Quốc. Và Thủ Thiêm chính là khu Phố Đông mới.

Với giới địa ốc, thị trường địa ốc TP.HCM chính là Thượng Hải của 10 năm về trước. Vậy Thượng Hải ở thời điểm này thế nào? Thống kê của tổ chức China Real Estate Information Corp cho thấy tính từ năm 2009 đến nay, giá nhà đất tại Thượng Hải đã tăng vọt 270%.

Mức giá trên trời

Ước tính giá trung bình một căn hộ chung cư ở khu vực trung tâm thành phố Thượng Hải lên đến 94.000 NDT/m2 (tương đương 13.612 USD hoặc 317,5 triệu đồng). Còn giá trung bình một căn hộ bên ngoài khu vực trung tâm thành phố cũng vào khoảng 47.700 NDT/m2 (6.900 USD hoặc 161 triệu đồng).

Trong khi đó, mức thu nhập trung bình của một người dân Thượng Hải sau khi trừ thuế là 8.087 NDT/tháng (1.171 USD hoặc 27 triệu đồng). Điều đó có nghĩa là người Thượng Hải phải chi trọn vẹn 6 tháng thu nhập mới mua được 1 m2 căn hộ chung cư bên ngoài khu vực trung tâm thành phố.

Với cách tính này, phải mất 50 năm tiết kiệm 100% thu nhập, một người Thượng Hải mới có thể mua được một căn hộ 100 m2 bên ngoài khu vực trung tâm thành phố, có giá khoảng 690.000 USD. Lãi suất cho vay mua nhà trung bình tại Thượng Hải vào khoảng 5.03%.

Forbes cho biết từ vài năm qua, các nhà đầu tư đã cảnh báo giá nhà tại Thượng Hải “vượt ngoài tầm kiểm soát”. Trong khi đó tại New York, thành phố có giá nhà cao nhất nước Mỹ, giá căn hộ khu vực trung tâm là 14.000 USD/m2 và giá căn hộ bên ngoài trung tâm là 6.300 USD/m2.

Điều đó có nghĩa là giá nhà khu vực trung tâm New York chỉ nhỉnh hơn Thượng Hải chút xíu, trong khi ngoài trung tâm thì rẻ hơn đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề là thu nhập trung bình của mỗi người dân New York vào khoảng 4.646 USD/tháng, cao gấp 4 lần người Thượng Hải. Và lãi suất cho vay mua nhà ở New York cũng thấp hơn, khoảng 4,34%.

Một điểm khác biệt nữa là New York là trung tâm tài chính toàn cầu, dòng tiền đổ vào thị trường bất động sản nơi đây đến từ khắp thế giới. Trong khi đó, Thượng Hải dù là đô thị đang phát triển nhanh, trở thành trung tâm tài chính Trung Quốc và châu Á, nhưng chưa thể so sánh được với New York. Dòng tiền đổ vào nhà đất Thượng Hải cũng chủ yếu từ nguồn Trung Quốc.

Chủ yếu là đại gia mua để đầu tư

Báo South China Morning Post cũng dẫn lời một số chuyên gia khẳng định cách duy nhất để một người bình thường mua được nhà tại Thượng Hải là “trúng xổ số”. Năm 2018, công ty Joy City Property công bố dự án mới với giá 11.876 - 15.043 USD/m2.

Căn hộ giá thấp nhất cũng lên tới 1,1 triệu USD và người đăng ký mua phải đặt cọc đủ 2,85 triệu NDT (hơn 412.000 USD) để được tham gia bốc thăm lấy suất mua nhà.

Trong khi đó, dự án Lakeville Luxe ở trung tâm Thượng Hải, gần khu mua sắm Tân Thiên Địa, rao bán 118 căn hộ có diện tích từ 290-390 m2 với giá 17.356 - 27.481 USD và lập tức thu hút gần 400 người đăng ký mua.

Tất nhiên họ phải bốc thăm để có suất mua. Nguồn tin của Nhân Dân nhật báo tiết lộ trong danh sách người đăng ký mua có cả siêu sao điện ảnh Hong Kong Lương Triều Vỹ và nam ca sĩ Chung Hán Lương.

Theo South China Morning Post, phần lớn những người đổ tiền vào các dự án này là các đại gia lắm tiền nhiều của, mua nhà để đầu tư, bán lại với giá cao hơn hoặc cho thuê chứ không có nhu cầu ở.

Ngoài ra, chi phí thuê nhà tại Thượng Hải cũng rất cao, cao hơn mức trung bình của các thành phố mới nổi có quy mô và mức thu nhập trung bình tương tự. Forbes cho biết giá nhà thuê tại Thượng Hải cao hơn Moscow (Nga) khoảng 19%, hơn Sao Paulo (Brazil) 74%, hơn Mexico City (Mexico) tới 121,8%.

“Thượng Hải còn lâu mới so với được với New York, nhưng thành phố châu Á này đã trở nên quá đắt đỏ với người Trung Quốc bình dân. Họ có cố gắng đến đâu cũng khó có thể mua nổi một căn hộ, trong khi những người giàu có thì đã có trong tay 3-4 căn”, Forbes nhận định.

Những khu vực đắt nhất Thượng Hải

Tại Thượng Hải, 6 khu vực có giá nhà đất cao nhất là quận Tĩnh An, Hoàng Phố, Trường Ninh, Hồng Khẩu, Từ Hối và Phố Đông. Tĩnh An là khu vực trung tâm nổi tiếng ở Thượng Hải, có nhiều địa điểm tham quan và di tích lịch sử nổi tiếng.

Giá nhà trung bình tại đây lên đến hơn 16.000 USD/m2. Tất nhiên đây chỉ là mức giá trung bình. Các trang web nhà đất rao một số căn tại những nơi có vị trí đẹp nhất ở Tĩnh An với giá lên đến 23.450 USD/m2.

Sau Tĩnh An, Hoàng Phố là quận có giá nhà cao thứ hai tại Thượng Hải. Hoàng Phố là khu vực thương mại phát triển sầm uất, có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Giá nhà trung bình tại Hoàng Phố vào khoảng 14.800 USD/m2.

Đứng thứ ba là quận Trường Ninh, khu vực có những điểm tham quan nổi tiếng như Sở thú Thượng Hải, Trung tâm Triển lãm quốc tế Thượng Hải... Giá nhà trung bình tại Trường Ninh là 13.280 USD/m2.

Tiếp theo là quận Hồng Khẩu, nằm ở phía đông Thượng Hải. Khi xưa nhà văn Lỗ Tấn từng sinh sống tại đây. Giá nhà trung bình của Hồng Khẩu là 11.160 USD/m2. Quận Từ Hối đứng sau Hồng Khẩu với mức giá 10.110 USD/m2.

Cuối cùng là Phố Đông, một quận mới phát triển trong vài năm qua và trở thành một trong những khu vực giàu có của Thượng Hải. Giá nhà trung bình tại đây vào khoảng 9.357 USD/m2.