10 khu vực có giá nhà đắt nhất nước Mỹ 2018

Dẫn đầu khu vực có giá nhà đất đắt đỏ nhất nước Mỹ 2018 là San Mateo của Atherton, (California) với giá bán nhà trung bình 6,7 triệu USD, tăng 35% so với năm ngoái. Giá nhà trung bình năm 2018 tại hạt Suffolk (Sagaponack, New York) vào khoảng 5,5 triệu USD. Với mức giá này, người dân có thể mua được căn nhà rộng hơn 400m2, gồm 5 phòng ngủ, có lò sưởi, bể bơi và sân vườn. Hạt Suffolk tại Boston (Massachusetts) có giá nhà bình quân 4,7 triệu USD. Nhiều năm trước, giá một ngôi nhà ở Boston cao hơn 65% so với mức trung bình quốc gia. 3,8 triệu USD là giá nhà trung bình tại hạt New York (New York). Do giá nhà ở New York tăng cao nên những người mua nhà lần đầu tại đây thường rất khó tìm được căn có giá hợp lý. Hạt Los Angeles ở Santa Monica (California) có mức giá nhà trung bình 3,7 triệu USD. Bang California hiện là bang đông dân và giàu có nhất tại Mỹ. Trong đó, giá nhà đất tại hạt Santa Clara (thành phố Palo Alto, California) trong năm 2018 luôn dao động quanh mức 3,7 triệu USD. Trong khi đó, hạt Santa Clara (thành phố Los Altos, California) có giá nhà thấp hơn một chút khoảng 3,5 triệu USD. 3,3 triệu USD là giá nhà đất bình quân năm nay của San Mateo (thành phố Portola Valley, California). Để mua được ngôi nhà ở hạt Miami-Dade (Miami Beach, bang Florida), người dân phải bỏ ra 3,2 triệu USD. Khu Beverly Hills, thuộc bang California tập trung khá nhiều giới siêu giàu tại Mỹ. Giá nhà bình quân ở hạt Los Angeles (Beverly Hills, California) vào khoảng 3,2 triệu USD. Nguồn ảnh: Business Insider. Video: Những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Nguồn: VTC1.

