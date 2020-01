Gần Tết Nguyên đán, thị trường đổi tiền lẻ càng nóng, phí “nhảy múa”

Ngay từ những ngày đầu tháng Chạp, việc đổi tiền lẻ, tiền mới bắt đầu sôi động trên thị trường "chợ đen". Chỉ cần gõ vài cụm từ tìm kiếm như "đổi tiền mới" hay "tiền lẻ mới", mạng xã hội Facebook và công cụ tìm kiếm Google nhanh chóng cho ra hàng trăm kết quả về các tài khoản, hội nhóm và các website chuyên cung cấp dịch vụ đổi tiền mới dịp Tết 2020.

Không chỉ cá nhân trực tiếp đăng thông tin chào mời đổi tiền mới, trên Facebook xuất hiện nhiều nhóm đổi tiền mới như "Đổi Tiền Mới", "Đổi Tiền Lẻ Giá Rẻ", "Đổi Tiền Lì Xì Mới 2020"...

Video: Máy đếm tiền xu ở Mỹ. Nguồn: Youtube.



Dịch vụ đổi tiền lẻ rao bán rầm rộ trên mạng. Ảnh chụp màn hình.

Hầu hết các dịch vụ đổi tiền mới có mức phí từ 3% trở lên. Khách hàng đổi mệnh giá 5.000 – 10.000 đồng với số lượng từ 100 – 1.000 tờ sẽ chịu mức phí 10-14%. Nếu khách đổi lẻ hoặc ít hơn, mức phí sẽ lên tới 20%.

Đặc biệt, viện lý do tiền lẻ mệnh giá dưới 1.000 đồng khan hiếm hơn, một số nơi "hét" phí đổi tiền lên 270-300%.

Thậm chí, khi chỉ còn cách Tết Nguyên đán 2 tuần, bảng giá đổi tiền còn được cập nhật theo từng ngày.

Thị trường chợ đen online nhiễu loạn đủ mức phí đổi tiền.

Anh P (một "cò" đổi tiền mới dịp Tết) cho biết, năm nay là năm 2020 nên tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng khan hiếm hơn mọi năm do có nhiều người săn lùng. Nếu như mọi năm, phí đổi tờ tiền 20.000 đồng là 7% thì năm nay nhiều nơi nâng lên 10 - 20%.