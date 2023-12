Gà đen lạ nhất hành tinh, 50 triệu/con vẫn hút đại gia

Gà đen Ayam Cemni có nguồn gốc từ đảo Java của Indonesia. Đây được xem là loài gà đắt đỏ nhất thế giới khi giá gà trưởng thành được rao bán lên tới 2.500 USD tương đương trên 50 triệu đồng/con. Ảnh: Facebook Người đân địa phương coi gà Ayam Cemni như một biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng. Vì thế, gà Ayam Cemni được nhiều đại gia trên thế giới săn lùng về làm cảnh hoặc ăn "giải đen". Ảnh: Facebook Toàn thân gà Ayam Cemni đều có màu đen, từ lông, da... cho đến thịt, nội tạng, xương. Ảnh: My pet Do ngoại hình dị biệt nên loài gà này còn mang tên gọi khác là gà “mặt quỷ”. Ảnh: Facebook Gà Ayam Cemni có màu đen kỳ lạ do đột biến gene kế thừa từ loài chim sống cách đây hàng trăm năm. Ảnh: Facebook Hiện nay, giống gà đen Ayam Cemni đã được đưa về Việt Nam nhưng rất khó nhân giống vì đặc thù khí hậu. Ảnh: Facebook Một con gà đẻ được khoảng 70-80 quả trứng/năm nhưng tỷ lệ nở không quá 50%. Ảnh: Facebook Thời điểm mới về Việt Nam, một con gà đen Indonesia 2 tháng tuổi giá khoảng 4 triệu đồng. Ảnh: Facebook Hiện tại, gà đen Ayam Cemni 3 tuần tuổi giá khoảng 1 triệu đồng/con. Gà 1 tháng tuổi giá 1,2 triệu đồng/con, gà 2 tháng tuổi giá trên 1,6 triệu đồng/con. Ảnh: Vuonchimviet Trong khi đó, gà trưởng thành giá trên 6 triệu đồng/con. Ảnh: VuonchimvietNhững triệu phú nuôi gà Đông Tảo ở Hưng Yên. Nguồn: VTV24

Gà đen Ayam Cemni có nguồn gốc từ đảo Java của Indonesia. Đây được xem là loài gà đắt đỏ nhất thế giới khi giá gà trưởng thành được rao bán lên tới 2.500 USD tương đương trên 50 triệu đồng/con. Ảnh: Facebook Người đân địa phương coi gà Ayam Cemni như một biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng. Vì thế, gà Ayam Cemni được nhiều đại gia trên thế giới săn lùng về làm cảnh hoặc ăn "giải đen". Ảnh: Facebook Toàn thân gà Ayam Cemni đều có màu đen, từ lông, da... cho đến thịt, nội tạng, xương. Ảnh: My pet Do ngoại hình dị biệt nên loài gà này còn mang tên gọi khác là gà “mặt quỷ”. Ảnh: Facebook Gà Ayam Cemni có màu đen kỳ lạ do đột biến gene kế thừa từ loài chim sống cách đây hàng trăm năm. Ảnh: Facebook Hiện nay, giống gà đen Ayam Cemni đã được đưa về Việt Nam nhưng rất khó nhân giống vì đặc thù khí hậu. Ảnh: Facebook Một con gà đẻ được khoảng 70-80 quả trứng/năm nhưng tỷ lệ nở không quá 50%. Ảnh: Facebook Thời điểm mới về Việt Nam, một con gà đen Indonesia 2 tháng tuổi giá khoảng 4 triệu đồng. Ảnh: Facebook Hiện tại, gà đen Ayam Cemni 3 tuần tuổi giá khoảng 1 triệu đồng/con. Gà 1 tháng tuổi giá 1,2 triệu đồng/con, gà 2 tháng tuổi giá trên 1,6 triệu đồng/con. Ảnh: Vuonchimviet Trong khi đó, gà trưởng thành giá trên 6 triệu đồng/con. Ảnh: Vuonchimviet Những triệu phú nuôi gà Đông Tảo ở Hưng Yên. Nguồn: VTV24