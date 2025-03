Rò rỉ thông tin sốt dẻo về iPhone màn hình gập, iFan cực háo hức

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo tiết lộ iPhone màn hình gập có thể ra mắt với thiết kế gập ngang như Galaxy Z Fold. (Ảnh: Ming-Chi Kuo) Thiết bị này sẽ được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tăng trải nghiệm đa nhiệm cho người dùng. (Ảnh: 9to5Mac)Face ID có thể không xuất hiện do hạn chế về độ dày, thay vào đó là Touch ID được đặt ở cạnh sườn. (Ảnh: Freepik) iPhone Fold dự kiến có màn hình trong 7,8 inch, màn hình ngoài 5,5 inch và thiết kế mỏng hơn Galaxy Z Fold 6. (Ảnh: BGR) Máy có bản lề bằng thép không gỉ, vỏ hợp kim titan và sử dụng loại pin mới dự kiến có trên iPhone 17 Air. (Ảnh: smartprix) CEO Tim Cook lần đầu đề cập về iPhone màn hình gập vào năm 2018, nhưng hãng vẫn cân nhắc nhiều yếu tố kỹ thuật. (Ảnh: 9to5Mac) Đội ngũ thiết kế muốn sản phẩm không quá dày so với iPhone hiện tại, nhưng gặp thách thức về công nghệ pin và màn hình. (Ảnh: Techradar) Apple sẽ khởi động dự án vào quý III/2025, sản xuất hàng loạt cuối năm 2026 và ra mắt thế hệ thứ hai vào 2027. Dự đoán có khoảng 5 triệu chiếc iPhone Fold được xuất xưởng năm 2026 và tăng lên 20 triệu máy vào năm 2027. (Ảnh: AppleInsider) Mời quý độc giả xem thêm video: Cách để phế bỏ Action Button On iPhone 16.

