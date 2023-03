Cận cảnh giống gà mặt quỷ trăm triệu gây sốt giới đại gia

Giống gà mặt quỷ (còn được gọi Ayam Cemani) từng "làm mưa làm gió" tại nhiều thị trường bởi mức giá đắt đỏ. Có thời kỳ, giống gà này được rao bán lên tới 4.999 USD (khoảng hơn 100 triệu đồng) 1 cặp vì mức độ quý hiếm. Ảnh: Facebook Gà mặt quỷ là giống gà quý hiếm có nguồn gốc từ đảo Java ở Indonesia. Cái tên Ayam Cemani dịch theo tiếng Indonesia có nghĩa là “đen hoàn toàn”. Ảnh: Facebook Giống gà này nổi tiếng bởi ngoại hình như quái vật trong phim kinh dị với màu đen phủ kín toàn thân, từ nội tạng, thịt cho tới lưỡi lẫn mào gà. Ảnh: Facebook Dù có vẻ ngoài đáng sợ và giá đắt như vậy nhưng giới nhà giàu vẫn muốn mua để làm cảnh hoặc thưởng thức hương vị lạ lùng của chúng. Ảnh: Facebook Gà mặt quỷ Indonesia có thịt rất ngọt, dai, không bở, hương vị rất riêng. Ảnh: Facebook Tại Việt Nam, giống gà này đã được nhập về và thuần hoá trong những năm gần đây. Sau nhiều nghiên cứu và thử nghiệm, giá gà mặt quỷ đã "mềm" hơn rất nhiều so với trước đây. Ảnh: The Guardian Nigeria Theo chia sẻ của người dân, gà sau khi nuôi từ 7 đến 8 tháng là có thể xuất bán thương phẩm, trọng lượng từ 1,7kg đến 2kg/con. Ảnh: Pet Ken Gà nuôi khoảng 6 tháng là bắt đầu sinh sản, trứng cũng được bán với giá cao. Ảnh: Pet Ken Để sở hữu gà mặt quỷ tại Việt Nam, người mua phải bỏ ra khoảng 2 triệu đồng/con (gà thương phẩm). Trong khi đó, giá gà giống khoảng vài trăm nghìn đồng tùy loại. Ảnh: Facebook Do giá gà vẫn cao nên gà đen mặt quỷ thường được tiêu thụ tại các nhà hàng sang trọng, được mua về biếu hoặc làm quà tặng. Ảnh: Getty Video: Những triệu phú nuôi gà Đông Tảo ở Hưng Yên. Nguồn: VTV24

Giống gà mặt quỷ (còn được gọi Ayam Cemani) từng "làm mưa làm gió" tại nhiều thị trường bởi mức giá đắt đỏ. Có thời kỳ, giống gà này được rao bán lên tới 4.999 USD (khoảng hơn 100 triệu đồng) 1 cặp vì mức độ quý hiếm. Ảnh: Facebook Gà mặt quỷ là giống gà quý hiếm có nguồn gốc từ đảo Java ở Indonesia. Cái tên Ayam Cemani dịch theo tiếng Indonesia có nghĩa là “đen hoàn toàn”. Ảnh: Facebook Giống gà này nổi tiếng bởi ngoại hình như quái vật trong phim kinh dị với màu đen phủ kín toàn thân, từ nội tạng, thịt cho tới lưỡi lẫn mào gà. Ảnh: Facebook Dù có vẻ ngoài đáng sợ và giá đắt như vậy nhưng giới nhà giàu vẫn muốn mua để làm cảnh hoặc thưởng thức hương vị lạ lùng của chúng. Ảnh: Facebook Gà mặt quỷ Indonesia có thịt rất ngọt, dai, không bở, hương vị rất riêng. Ảnh: Facebook Tại Việt Nam, giống gà này đã được nhập về và thuần hoá trong những năm gần đây. Sau nhiều nghiên cứu và thử nghiệm, giá gà mặt quỷ đã "mềm" hơn rất nhiều so với trước đây. Ảnh: The Guardian Nigeria Theo chia sẻ của người dân, gà sau khi nuôi từ 7 đến 8 tháng là có thể xuất bán thương phẩm, trọng lượng từ 1,7kg đến 2kg/con. Ảnh: Pet Ken Gà nuôi khoảng 6 tháng là bắt đầu sinh sản, trứng cũng được bán với giá cao. Ảnh: Pet Ken Để sở hữu gà mặt quỷ tại Việt Nam, người mua phải bỏ ra khoảng 2 triệu đồng/con (gà thương phẩm). Trong khi đó, giá gà giống khoảng vài trăm nghìn đồng tùy loại. Ảnh: Facebook Do giá gà vẫn cao nên gà đen mặt quỷ thường được tiêu thụ tại các nhà hàng sang trọng, được mua về biếu hoặc làm quà tặng. Ảnh: Getty Video: Những triệu phú nuôi gà Đông Tảo ở Hưng Yên. Nguồn: VTV24