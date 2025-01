Loài hoa nhìn như “củi khô”, chị em thi nhau mua chơi Tết

Vài năm gần đây, tuyết mai là một trong những loại hoa được ưa chuộng vào dịp Tết bởi nét đẹp tinh khôi, mềm mại, đặc biệt là rất bền. Ảnh: FB Do Thi Thanh Nga Tại nhiều khu chợ và cửa hàng, những bó hoa tuyết mai dài hơn 1 mét giá dao động từ 50.000 - 150.000 đồng/bó. Ảnh: FB Hương Nguyễn Trên chợ mạng, hoa tuyết mai đang được rao bán rầm rộ với giá khá rẻ, chỉ từ 38.000 đồng/bó dài 1,3 mét. Thậm chí, khách mua combo 3 bó giá chỉ còn 100.000 đồng. Ảnh: FB Ngọc Trâm Chị Nga (một người bán hoa online) cho biết đang bán tuyết mai loại VIP dài 1,5 - 2 mét, giá 85.000 đồng/bó. Ảnh: FB Do Thi Thanh Nga Theo lời quảng cáo của chị Nga, tuyết mai loại VIP bao nở trắng cành. Khách mua 2 bó sẽ được tặng thêm 1 bó, tức 170.000/3 bó. Ảnh: FB Do Thi Thanh Nga Hoa tuyết mai có 5 cánh màu trắng muốt, nhỏ li ti cùng hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Ảnh: FB Do Thi Thanh Nga Dù bông hoa tuyết mai rất nhỏ nhưng lại mọc dọc cành lá với mật độ dày đặc nên nhìn tổng thể rất xum xuê. Ảnh: FB Hoa hồng ngoại 2018 Theo các tiểu thương, tuyết mai gây sốt tại thị trường Việt từ năm 2020. Nhưng đến nay, hoa tuyết mai vẫn được ưa chuộng và giá ngày càng mềm hơn. Ảnh: FB Hoa hồng ngoại 2018 Có nhiều kinh nghiệm chơi tuyết mai, chị Trang (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, loại hoa này có hai loại là tuyết mai vườn và tuyết mai rừng. Ảnh: FB Hoa hồng ngoại 2018 Tuyết mai vườn cành ngắn hơn tuyết mai rừng, hoa to hơn, nở sớm, nhiều lá, nụ và nở dày hơn. Hơn nữa, tuyết mai vườn tròn nhỏ xanh đậm không xanh non như tuyết mai rừng. Ảnh: FB Hoa hồng ngoại 2018 Về độ bền, hoa tuyết mai vườn tươi trong khoảng 2 tuần (ít hơn tuyết mai rừng 1 tuần). Tùy sở thích của mỗi người mà chọn loại tuyết mai trưng trong nhà. Ảnh: FB Ngoc Phuong

