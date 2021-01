Gà 9 cựa đại gia lùng mua ăn Tết đắt đỏ và hiếm cỡ nào?

Là giống gà xuất hiện trong truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh”, gà 9 cựa hiện được nhiều người săn lùng. Ngày thường, gà 9 cựa có giá khoảng 300.00-400.000 đồng/kg. Vào dịp lễ Tết, gà được nhiều người tìm mua nên giá trị lớn, khoảng 500.00 - 700.000 đồng/kg, thậm chí có thể hơn. Trong dịp Tết cổ truyền, nhiều người lùng sục tìm mua một cặp gà trống mái với 6 cựa và 8 cựa để cúng tổ tiên với mong muốn phát lộc... Mỗi cặp gà lộc - phát (con mái 6 cựa, con trống 8 cựa) có giá từ 2 triệu - 3 triệu đồng. Một số con gà "đột biến" có 9 cựa, biểu tượng cho vĩnh cửu, may mắn luôn được giới nhà giàu "săn" lùng làm cảnh hoặc quà Tết, thậm chí không có gà để bán. Theo người nuôi, gà có 9 cựa rất hiếm, 1000 con may ra mới có 1 con. Thông thường, những con gà từ lúc nở ra đã có 7 cựa thì khả năng cao là có cựa số 9. Gà nhiều cựa có bản tính của giống gà rừng, ưa tự do bay nhảy ở vùng đồi núi. Thức ăn chủ yếu là ngô, khoai, sắn. Quá trình nuôi gà 9 cựa đòi hỏi khá nhiều công sức. Trứng phải được chăm sóc kỹ lưỡng, kiểm tra dịch bệnh trước khi đưa vào lò ấp. Chuồng gà phải dùng đệm lót sinh học, khử mùi và thường xuyên vệ sinh sạch sẽ. Gà 9 cựa có tướng mạo hùng dũng với bộ lông ngũ sắc, mào đỏ tươi, mắt sáng tinh anh, đuôi cong vút và tiếng gáy vang. Gà nhiều cựa cân nặng từ 1,4kg-1,8kg (đối với gà mái), còn gà trống từ 1,9kg - 2,3kg. Nguồn ảnh: Facebook. Video: Những triệu phú nuôi gà Đông Tảo ở Hưng Yên. Nguồn: VTV24

