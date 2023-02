FE Credit lỗ khủng 3.000 tỷ đồng năm 2022, nợ xấu hơn 20%

Theo nguồn tin từ Chứng khoán VNDirect, công ty chứng khoán này cho biết hoạt động kinh doanh của FE Credit - công ty tài chính của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng Việt Nam (VPB) phục hồi chậm hơn dự kiến khiến tỷ lệ nợ xấu tăng.

Theo VNDirect, tính cả năm 2022, FE Credit ghi nhận khoản lỗ trước thuế 3.000 tỷ đồng. Theo ban lãnh đạo, nguyên nhân là do điều kiện kinh tế không thuận lợi đã tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực từ đến nhóm thu nhập thấp, vốn là khách hàng chính của FE Credit.

Các chỉ số tài chính tại FE Credit.