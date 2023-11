Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Sông Đà 2 (mã: SD2). Nguyên do bởi công ty đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.



Cụ thể, Công ty CP Sông Đà 2 không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN tài liệu gồm giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021 (hợp nhất).

Thêm nữa, Sông Đà 2 cũng không công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Trường; miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng bà Phạm Thị Dinh; bổ nhiệm phụ trách Phòng tài chính kế toán ông Lê Mạnh Đoàn; giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022; miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đào Đức Phong và thông báo mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (ngày họp 28/2/2022).

Do đó, với các hành vi vi phạm trên, Công ty CP Sông Đà 2 đã “lĩnh án” phạt tiền 77,5 triệu đồng.

Hiện, cổ phiếu SD2 của Sông Đà 2 vẫn đang trong diện cảnh báo kể từ ngày 7/4/2023 do báo cáo cài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.

“Ém” thông tin bị xử phạt, Sông Đà 2 đang lỗ lãi sao? (ảnh minh họa: Internet).

Nợ phải trả gấp 1,47 lần vốn chủ sở hữu

Tìm hiểu được biết, Công ty CP Sông Đà 2 tiền thân là Công ty Xây dựng Dân dụng thuộc Tổng Công ty Sông Đà - CTCP, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp, bất động sản, sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng. Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Sông Đà 2 được thành lập vào ngày 1/3/2006, có trụ sở chính đặt tại Km 10 đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Công ty hiện có vốn điều lệ đạt hơn 144 tỷ đồng. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Hoàng Văn Sơn.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2023, Sông Đà 2 ghi nhận doanh thu thuần đạt 27,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Do kinh doanh dưới giá vốn nên công ty lỗ gộp 1,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 1,3 tỷ đồng. Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ, ghi nhận ở mức 4,4 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ chi phí, giá vốn, Sông Đà 2 ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 5,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lỗ 246 triệu đồng.

Lý giải về kết quả lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh quý III/2023 giảm so với cùng kỳ năm ngoái, Sông Đà 2 cho biết, do trong cùng kỳ năm trước thị trường bất động sản thuận lợi dẫn tới giá bán đất tại các dự án bất động sản tăng cao. Bên cạnh đó, trong quý III/2023, do ảnh hưởng của lạm phát, suy thoái kinh tế dẫn đến việc kinh doanh bất động sản không thuận lợi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Sông Đà 2 ghi nhận đạt 84,3 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2022. Xét về cơ cấu doanh thu, chiếm chủ yếu là doanh thu từ hoạt động xây lắp 56,7 tỷ đồng và doanh thu hoạt động sản xuất đá công nghiệp 22,4 tỷ đồng, còn lại là doanh thu kinh doanh bất động sản và cung cấp dịch vụ, các hoạt động khác.

Thêm nữa, giá vốn bán hàng giảm chậm hơn đã khiến công ty ghi nhận lợi nhuận gộp chỉ đạt 3,7 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, Sông Đà 2 cũng ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với năm trước, trong khi lợi nhuận khác lại giảm. Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ lên 1,6 tỷ đồng. Kết quả, Sông Đà 2 báo lỗ sau thuế hơn 5,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 84 triệu đồng.

Tại thời điểm cuối quý III/2023, tổng tài sản của Sông Đà 2 ghi nhận đạt 427 tỷ đồng, giảm khoảng 45 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Bên kia bảng cân đối kế toán hợp nhất, Sông Đà 2 ghi nhận nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 là 254 tỷ đồng, cao gấp 1,47 lần vốn chủ sở hữu (172,8 tỷ đồng). Đáng chú ý, Sông Đà 2 ghi nhận khoản lỗ lũy kế tính đến kết thúc quý III/2023 là hơn 19,4 tỷ đồng.