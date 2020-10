Dược phẩm Mekophar lãi vỏn vẹn 1 tỷ đồng trong quý 3

Doanh thu thuần quý 3 của MKP hơn 255 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn giảm chậm hơn doanh thu, Công ty thu được hơn 53 tỷ đồng lãi gộp, nhưng vẫn giảm 32% so cùng kỳ.



Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, MKP lãi ròng gần 1 tỷ đồng, giảm 95% so cùng kỳ.

Nguồn: MKP.

9 tháng đầu năm, MKP đem về gần 900 tỷ đồng doanh thu, tăng 2% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm chiếm 409 tỷ đồng, doanh thu bán hàng hóa chiếm 434 tỷ đồng. Công ty lãi ròng hơn 10 tỷ đồng, giảm 45%.

Như vậy, MKP mới thực hiện được 72% kế hoạch doanh thu và 43% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9, Công ty đang có tổng tài sản hơn 1.439 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 629 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm 810 tỷ đồng.

Hiện, khoảng 23 triệu cổ phiếu MKP vẫn đang được giao dịch trên sàn UPCoM, tạm đứng ở 41.000 đồng/cp. Công ty từng có ý định đưa cổ phiếu niêm yết lên HoSE.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo MKP khẳng định thời điểm hiện tại chưa phù hợp để tính chuyện niêm yết cổ phiếu. Việc chia thêm cổ phiếu có thể làm xuất hiện thêm nhiều cổ đông. “Tất nhiên vẫn cần sự hài hòa để phát triển trong tương lai nhưng hiện tại thì Mekophar hoàn toàn chưa có động lực để niêm yết lên sàn”, Chủ tịch Huỳnh Thị Lan chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.