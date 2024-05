Đua nhau tăng lãi suất huy động, ngân hàng nào cao nhất?

Ngân hàng đua nhau tăng lãi suất

Sau kỳ nghỉ lễ, một số ngân hàng thương mại có động thái tăng lãi suất huy động. Trong đó, ACB chính thức điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm với mức tăng 0,2% tại các kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng. Ngân hàng này cũng quy định rõ các mức tiền gửi sẽ có lãi suất tương ứng, ví dụ như: Đối với mức gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, lãi suất được niêm yết với kỳ hạn 1 tháng tăng thêm 0,2 % là 2,6%/năm, 2 tháng tăng lên 2,8%/năm, 3 tháng tăng lên 3 %/năm. Trước đó trong tháng 4, hàng loạt ngân hàng đã tăng lãi suất tiết kiệm, bao gồm: HDBank, MSB, Eximbank, NCB, Bac A Bank, GPBank, OceanBank, BVBank, PVComBank, CBBank, BIDV, TPBank, VPBank, KienLong Bank…

Mới đây nhất, ngày 3/5, ngân hàng GPBank ban hành biểu lãi suất huy động mới, ghi nhận tăng đáng kể tại nhiều kỳ hạn. Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng tại GPBank tăng thêm 0,2% lên lần lượt là 4,35%/năm và 4,6%/năm. Trong khi lãi suất kỳ hạn dưới 3 tháng vẫn giữ nguyên không đổi. Lãi suất huy động tại kỳ hạn thứ 12 và từ 18 - 36 tháng được tăng cao nhất, thêm 0,3% lên thành 4,6%/năm và 5,25%/năm.

Trước đó một ngày (2/5), ngân hàng Bảo Việt cập nhật biểu lãi suất huy động mới, trong đó tăng giảm đan xen giữa các kỳ hạn. Cụ thể, nhà băng này cộng thêm 0,05%/năm đối với các kỳ hạn từ 1 tháng lên 2,9%/năm; cộng 0,15%/năm đối với kỳ hạn 3 tháng, lên 3,25%/năm. Các kỳ hạn 6 và 7 tháng cùng được cộng thêm 0,1%/năm, lần lượt niêm yết ở mức 4,2%/năm và 4,25%/năm.

Trong khi đó, ở kỳ hạn 10 tháng được ngân hàng này giảm mạnh từ 0,1%năm, đưa lãi suất từ 4,4%/năm xuống 4,3%/năm. Thậm chí, kỳ hạn 11 tháng giảm tới 0,25%/năm, từ 4,55%/năm xuống còn 4,3%/năm. Riêng các kỳ hạn 12 tháng vẫn giữ nguyên ở mức 4,7%/năm.

Cùng ngày, lãi suất huy động của ngân hàng ACB tăng thêm 0,2% với các kỳ hạn dưới 6 tháng cho những khách hàng gửi tiền tiết kiệm online, nhưng giữ nguyên lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên dù là gửi trực tuyến hay trực tiếp tại quầy.

Lãi suất các kỳ hạn còn lại vẫn được ACB giữ nguyên ở mức 3,5%/năm (6 tháng cho số tiền dưới 200 triệu) và 3,7%/năm (cho số tiền gửi trên 5.000 tỉ đồng). Tương tự, tuỳ số tiền gửi của khách hàng mà lãi suất kỳ hạn 12 tháng có thể là 4,5%/năm hoặc 4,7%/năm.

Tính đến ngày 3/5, lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn 1 tháng thuộc về PVCom Bank với mức 3,1%/năm, trong khi MSB đưa ra mức lãi suất cao nhất đối với kỳ hạn 3 tháng là 3,5%. Kienlong Bank đưa ra 2 mức lãi suất cao nhất trong số các ngân hàng cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, lần lượt là 4.7%/năm, và 5%/năm.

Với kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng, Ocean Bank đưa ra mức lãi suất cao nhất, lên tới 5,4%/năm và 5,9%/năm.

Chi tiết tại bảng dưới đây:

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 3 THÁNG 5 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG KIENLONGBANK 3 3 4,7 5 5,2 5,5 OCB 3 3,2 4,6 4,7 4,9 5,4 HDBANK 2,95 2,95 4,6 4,6 5 5,9 VIETBANK 3 3,4 4,5 4,7 5,2 5,8 CBBANK 3,1 3,1 4,5 4,45 4,65 4,9 NCB 3,2 3,5 4,45 4,65 5 5,5 BAC A BANK 2,95 3,15 4,35 4,45 4,85 5,25 NAM A BANK 2,7 3,4 4,3 4,7 5,1 5,5 BAOVIETBANK 3 3,25 4,3 4,4 4,7 5,5 PVCOMBANK 3,15 3,15 4,3 4,3 4,8 5,3 VIET A BANK 2,9 3,2 4,3 4,3 4,8 5,1 ABBANK 2,9 3 4,3 4,3 4,1 4,1 SHB 2,8 3 4,2 4,4 4,9 5,2 VPBANK 2,7 3 4,2 4,2 4,8 4,8 GPBANK 2,5 3,02 4,15 4,4 4,85 4,95 BVBANK 2,85 3,1 4,1 4,35 4,7 5,25 EXIMBANK 3 3,3 4,1 4,1 4,9 5,1 MSB 3,5 3,5 4,1 4,1 4,5 4,5 OCEANBANK 2,9 3,2 4 4,1 5,4 5,9 LPBANK 2,6 2,7 4 4,1 5 5,6 TPBANK 2,8 3,1 4 4,9 5,1 VIB 2,5 2,7 4 4 4,8 DONG A BANK 2,8 3 4 4,2 4,5 4,7 SAIGONBANK 2,3 2,5 3,8 4,1 5 5,6 PGBANK 2,6 3 3,8 3,8 4,3 4,8 SACOMBANK 2,3 2,7 3,7 3,8 4,7 4,9 MB 2,2 2,6 3,6 3,7 4,6 4,7 TECHCOMBANK 2,25 2,55 3,55 3,55 4,45 4,45 ACB 2,5 2,9 3,5 3,8 4,5 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 SEABANK 2,7 2,9 3,2 3,4 3,75 4,6 VIETINBANK 1,8 2,1 3,1 3,1 4,7 4,7 AGRIBANK 1,6 1,9 3 3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9

Lãi suất huy động đã chạm đáy?

Với "làn sóng" điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm, các chuyên gia cho rằng lãi suất đã chạm đáy và bắt đầu đi lên. Nhiều lãnh đạo ngân hàng cũng đưa ra dự báo về sự tăng nhẹ trở lại của lãi suất.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết, mặt bằng lãi suất tiết kiệm đang ở mức thấp kỷ lục và có thể đã chạm đáy trong tổng thể đánh giá mức lợi tức kênh đầu tư ít rủi ro nhất này so với lạm phát, tỷ giá và nhu cầu vốn trong nền kinh tế.

Đồng quan điểm, ông Đinh Quang Hinh - trưởng bộ phận vĩ mô khối phân tích chứng khoán VNDirect, cho rằng lãi suất huy động có thể đã chạm đáy.

Theo đó, tính đến ngày 28/3/2024, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng bình quân của các ngân hàng thương mại đã giảm xuống 4,63%/năm, giảm thêm 0,07 điểm % so với cuối tháng 2 và khoảng 0,31 điểm % so với cuối năm 2023. Tốc độ giảm lãi suất huy động chậm lại trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2024 do tỉ giá tăng và áp lực lạm phát quay trở lại.

Chuyên gia VNDirect cho rằng lãi suất huy động có thể đã chạm đáy nhưng sẽ chưa tăng mạnh trở lại ngay, ít nhất là trong quý tới, do kinh tế mới phục hồi và tăng trưởng tín dụng ở mức vừa phải.