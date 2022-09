Dự án nuôi cá rô phi của Cty Synot ASEAN sai phạm gì?

Dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao của Công ty cổ phần Synot ASEAN (người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Như Ý) được chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 1/6/2017 theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND. (Ảnh: Tài nguyên và Môi trường). Dự án này được thực hiện tại xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), với diện tích 7ha, tổng số vốn đầu tư dự kiến gần 51 tỷ đồng. Dự án phê duyệt là vậy nhưng theo phản ánh, trên khu đất để thực hiện dự án trên, chủ đầu tư đã xây dựng nhiều hạng mục “chui” như: Ngọn núi nhân tạo lớn mang tên Ngũ Phúc; sân bóng đá nhân tạo; khu sân tập golf; 7 kỳ quan thế giới…(Ảnh: Tài nguyên và Môi trường). UBND huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Synot ASEAN với lỗi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. (Ảnh: Báo Xây dựng). Quyết định yêu cầu công ty dừng ngay mọi hoạt động thi công công trình vi phạm. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Như Ý phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hoặc cấp lại giấy phép xây dựng. (Ảnh: Báo Xây dựng). Hết thời hạn này, ông Nguyễn Như Ý không xuất trình được giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định. (Ảnh: Báo Xây dựng). Tuy nhiên, trên khu đất thực hiện dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao đã “mọc” thêm một số hạng mục phục vụ mục đích vui chơi giải trí, trong đó có khu vực dựng 7 kỳ quan thế giới còn có sân tập golf… (Ảnh: Lao Động). Được biết, Công ty cổ phần Synot ASEAN đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, đề nghị điều chỉnh diện tích ao, hồ nuôi cá giống, cá thương phẩm, khu hành chính, dịch vụ, phục vụ sản xuất, hệ thống sân, đường giao thông nội bộ, cây xanh, bãi đậu xe… (Trong ảnh là các trụ tập glof được xây dựng bên mép bờ ao nuôi cá. Ảnh: Lao Động). Sáng ngày 12/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn hỏa tốc chưa xem xét chấp thuận về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao. (Ảnh: Công Lý). Tỉnh này đã giao huyện Hưng Nguyên tổ chức kiểm tra, rà soát lại các hạng mục vi phạm, xử lý theo đúng quy định và báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh Nghệ An và Sở, ngành liên quan. (Ảnh: Doanh nhân và Pháp lý). Yêu cầu Công ty Synot ASEAN dừng ngay mọi hoạt động thi công xây dựng công trình vi phạm quy hoạch, sai mục đích sử dụng. (Ảnh: Doanh nhân và Pháp lý).

Dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao của Công ty cổ phần Synot ASEAN (người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Như Ý) được chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 1/6/2017 theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND. (Ảnh: Tài nguyên và Môi trường). Dự án này được thực hiện tại xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), với diện tích 7ha, tổng số vốn đầu tư dự kiến gần 51 tỷ đồng. Dự án phê duyệt là vậy nhưng theo phản ánh, trên khu đất để thực hiện dự án trên, chủ đầu tư đã xây dựng nhiều hạng mục “chui” như: Ngọn núi nhân tạo lớn mang tên Ngũ Phúc; sân bóng đá nhân tạo; khu sân tập golf; 7 kỳ quan thế giới…(Ảnh: Tài nguyên và Môi trường). UBND huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Synot ASEAN với lỗi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. (Ảnh: Báo Xây dựng). Quyết định yêu cầu công ty dừng ngay mọi hoạt động thi công công trình vi phạm. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Như Ý phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hoặc cấp lại giấy phép xây dựng. (Ảnh: Báo Xây dựng). Hết thời hạn này, ông Nguyễn Như Ý không xuất trình được giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định. (Ảnh: Báo Xây dựng). Tuy nhiên, trên khu đất thực hiện dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao đã “mọc” thêm một số hạng mục phục vụ mục đích vui chơi giải trí, trong đó có khu vực dựng 7 kỳ quan thế giới còn có sân tập golf… (Ảnh: Lao Động). Được biết, Công ty cổ phần Synot ASEAN đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, đề nghị điều chỉnh diện tích ao, hồ nuôi cá giống, cá thương phẩm, khu hành chính, dịch vụ, phục vụ sản xuất, hệ thống sân, đường giao thông nội bộ, cây xanh, bãi đậu xe… (Trong ảnh là các trụ tập glof được xây dựng bên mép bờ ao nuôi cá. Ảnh: Lao Động). Sáng ngày 12/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn hỏa tốc chưa xem xét chấp thuận về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao. (Ảnh: Công Lý). Tỉnh này đã giao huyện Hưng Nguyên tổ chức kiểm tra, rà soát lại các hạng mục vi phạm, xử lý theo đúng quy định và báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh Nghệ An và Sở, ngành liên quan. (Ảnh: Doanh nhân và Pháp lý). Yêu cầu Công ty Synot ASEAN dừng ngay mọi hoạt động thi công xây dựng công trình vi phạm quy hoạch, sai mục đích sử dụng. (Ảnh: Doanh nhân và Pháp lý).