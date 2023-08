Dự án Hạc Thành Tower khiến 2 Bí thư huyện “xộ khám“: Hé lộ hồ sơ chủ đầu tư

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower (Thanh Hóa), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và lệnh bắt để tạm giam đối với 2 bị can gồm ông Nguyễn Mạnh Sơn (SN 1958), nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Sông Mã và ông Đinh Xuân Hướng (SN 1970), Bí thư Huyện ủy huyện Như Thanh, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã.



Cả hai bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự.

Trước đó, Cơ quan Công an đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Bá Hùng (SN 1966), Bí thư Huyện uỷ Như Xuân, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính (thời điểm có hành vi sai phạm); Văn Xuân Hùng (SN 1959), nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản giá cả, Sở Tài chính và Đinh Cẩm Vân (SN 1965), cựu giám đốc Sở Tài chính liên quan đến vụ án này. Đáng chú ý, trong số 5 cựu lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam nêu trên thì có 2 lãnh đạo từng công tác và giữ chức vụ quan trọng trong Công ty TNHH MTV Sông Mã. Hai cựu Bí thư huyện ông Đinh Xuân Hướng (trái) và ông Nguyễn Bá Hùng (phải) "xộ khám".

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Sông Mã (nay là Công ty cổ phần Sông Mã) thành lập vào năm 2010, có trụ sở chính tại đường Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ngành nghề hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Tháng 5/2015, Công ty TNHH MTV Sông Mã cổ phần hóa thành công và đổi tên thành Công ty Sông Mã như hiện nay. Theo Nhà đầu tư, trước cổ phần hóa, Công ty Sông Mã có tổng tài sản hơn 462,3 tỷ đồng, sở hữu khoảng 21 ha bất động sản và là chủ đầu tư rất nhiều dự án như: Công viên thể thao (phường Trường Thi), Trung tâm thương mại Bờ Hồ, khu dân cư phường Phú Sơn, Nam Cầu Hạc, Đông Thọ, Tân Sơn 1, 2, Hồ Thành Công, Nam Đại lộ Lê Lợi, dự án khu Mai Xuân Dương, khu Đông Vệ 1, 2, 3, 4… Trong quá trình cổ phần hóa và sau cổ phần hóa, Công ty Sông Mã còn là chủ đầu tư nhiều dự án khác như: Hạc Thành Tower, Khu đô thị Núi Long…

Trụ sở Cty Sông Mã tại đường Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Hương Trà).

Dữ liệu của VietnamFinance, tháng 5/2016, Công ty Sông Mã giảm vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng xuống còn 33,59 tỷ đồng. Lúc này, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần (Công ty Anh Phát) của ông Trịnh Xuân Nghiệm đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Sông Mã từ 87,51% lên 91,164%. Còn đại diện phần vốn nhà nước (ông Lê Khắc Luận) nắm 7,576% và 66 cổ đông khác nắm 1,259%.

Đến tháng 12/2017, Công ty Sông Mã lại tăng vốn điều lệ lên gần gấp đôi, đạt 63,59 tỷ đồng. Lúc này, Công ty Anh Phát đã thoái sạch vốn tại đây. Còn đại diện phần vốn nhà nước (ông Lê Khắc Luận) cũng đã thoái vốn, 66 cổ đông khác chỉ còn nắm giữ 0,212%.

Tính đến tháng 3/2018, vốn điều lệ của Công ty Sông Mã đã đạt 200 tỷ đồng. Đến đầu tháng 12/2021, công ty đã tăng mạnh vốn điều lệ lên ba lần, đạt 600 tỷ đồng. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Sông Mã hiện tại là ông Lê Văn Tám (SN 1953).

Về Công ty Anh Phát, là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tỉnh Thanh Hoá được thành lập từ năm 2005, hoạt động đa ngành từ xăng dầu, khai thác khoáng sản, dự án bất động sản, khách sạn… Đại diện pháp luật là ông Trịnh Xuân Nghiệm.

Nhắc đến Anh Phát ở tỉnh Thanh Hóa ai cũng phải "trầm trồ" bởi doanh nghiệp này sở hữu nhiều dự án khủng. Chẳng hạn, như dự án khu phát triển GAS & LNG và các loại hình phụ trợ lọc hóa dầu tại KKT Nghi Sơn, khoảng 21,2ha, với tổng vốn đầu tư hơn 3.938 tỷ đồng. Hay dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng tại KKT Nghi Sơn, với quy mô gần 492 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.

Ngoài 2 dự án trên, Công ty Anh Phát còn là chủ đầu tư của loạt dự án như: Dự án Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp I tại phường Mai Lâm (KKT Nghi Sơn) thực hiện trên diện tích 67ha, với tổng vốn đầu tư 433,2 tỷ đồng; dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn (địa bàn thị xã Nghi Sơn và huyện Nông Cống) trên diện tích 6ha, với tổng vốn đầu tư 1.119 tỷ đồng; dự án Nhà máy xử lý và cung cấp nước sạch Long Hải thực hiện trên diện tích 0,47ha, với tổng vốn đầu tư 74,2 tỷ đồng…