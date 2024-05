DRH, LEC, SRF... và loạt cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến đợt siết chặt quản lý khi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đồng loạt đưa ra quyết định hạn chế giao dịch đối với nhiều cổ phiếu. Lý do chung là các doanh nghiệp vi phạm quy định về thời hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Cụ thể, HoSE thông báo chuyển cổ phiếu DRH của Công ty cổ phần DRH Holdings (mã: DRH), LEC của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung (mã: LEC) và SRF của Công ty cổ phần Searefico (mã: SRF) từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch.

Công ty DRH Holdings chậm nộp BCTC kiểm toán và Báo cáo thường niên 2023 do hai lý do chính. Ban đầu, việc chưa thống nhất được phương án tái cấu trúc với đối tác khiến công ty kiểm toán EY gặp khó khăn trong việc đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, dẫn đến việc chậm chốt nội dung BCTC.

Tiếp theo, vào ngày 14/5/2024, EY bất ngờ hủy hợp đồng kiểm toán với DRH Holdings mà không nêu rõ lý do. Hiện tại, DRH Holdings đã ký hợp đồng mới với Kiểm toán An Việt và dự kiến hoàn thành BCTC kiểm toán 2023 trước ngày 15/8/2024.



LEC chậm nộp BCTC kiểm toán và Báo cáo thường niên 2023 vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, việc thay đổi đơn vị kiểm toán sang đơn vị mới dẫn đến cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục.



Đồng thời, LEC có nhiều công ty con rải rác ở nhiều tỉnh thành, gây khó khăn cho công tác kiểm toán. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán mới của LEC đã cam kết hoàn thành và công bố thông tin BCTC kiểm toán 2023 chậm nhất vào ngày 20/5/2024.



Searefico chậm nộp BCTC kiểm toán và Báo cáo thường niên 2023 do bất đồng quan điểm với đơn vị kiểm toán hiện tại. Do đó, công ty đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông và được chấp thuận thay đổi đơn vị kiểm toán. Hiện tại, Tổng Giám đốc Searefico đang trong quá trình ký hợp đồng mới với đơn vị kiểm toán do HĐQT lựa chọn.



HNX cũng quyết định đưa hàng loạt cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch vì lý do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023 quá 45 ngày so với quy định.



Danh sách các cổ phiếu bị hạn chế giao dịch bao gồm: KTT của Tập đoàn Đầu tư KTT, HTP của Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát, DVG của Công ty cổ phần Đại Việt Group, FID của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam, CVN của Công ty cổ phần Vinam và TKG của Công ty Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.



Theo quyết định của HNX, cổ phiếu của các công ty này sẽ chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày quyết định có hiệu lực. Việc hạn chế giao dịch nhằm bảo vệ nhà đầu tư trước những rủi ro tiềm ẩn do thiếu thông tin tài chính đầy đủ và minh bạch.