Công ty Sự kiện thể thao Vũng Tàu: 3 ngày trúng 3 gói thầu

3 ngày trúng 3 gói thầu

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ ngày 3 - 5/6/2024 (3 ngày), Công ty TNHH Sự kiện và thể thao Vũng Tàu được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt trúng 3 gói thầu tổ chức Giải. Các gói thầu này, đều do Công ty TNHH Kiến trúc – Xây dựng Thiên Phúc mời thầu. Cụ thể:

Quyết định số 407/QĐ-SVHTT phê duyệt KQLCNT gói thầu tổ chức Giải vô địch Cầu lông trẻ quốc gia năm 2024 (Nguồn: MSC)

Ngày 3/6, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Nguyễn Đình Trung đã ký Quyết định số 407/QĐ-SVHTT phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, thực hiện gói thầu tổ chức Giải vô địch Cầu lông trẻ quốc gia năm 2024. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Sự kiện và thể thao Vũng Tàu với giá 437.360.000 đồng (giá gói thầu 444.360.000 đồng), thực hiện trong 15 ngày.

Quyết định số 408/QĐ-SVHTT phê duyệt KQLCNT gói thầu tổ chức Giải vô địch Cầu mây bãi biển quốc gia năm 2024 (Nguồn: MSC)

Cũng trong ngày 3/6, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Nguyễn Đình Trung đồng thời ký tiếp Quyết định số 408/QĐ-SVHTT phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, thực hiện gói thầu tổ chức Giải vô địch Cầu mây bãi biển quốc gia năm 2024. Theo đó, đơn vị trúng thầu vẫn là Công ty TNHH Sự kiện và thể thao Vũng Tàu với giá 525.200.000 đồng (giá gói thầu 554.260.000 đồng), thực hiện trong 15 ngày.

Quyết định số 411/QĐ-SVHTT phê duyệt KQLCNT gói thầu tổ chức Giải Billiards & Snooker vô địch quốc gia - Vòng chung kết năm 2024 (Nguồn: MSC)

Ngày 5/6, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Nguyễn Đình Trung tiếp tục ký Quyết định số 411/QĐ-SVHTT phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, thực hiện gói thầu tổ chức Giải Billiards & Snooker vô địch quốc gia - Vòng chung kết năm 2024. Theo đó, Công ty TNHH Sự kiện và thể thao Vũng Tàu lại trúng thầu với giá 334.040.000 đồng (giá gói thầu 340.130.000 đồng), thực hiện trong 15 ngày.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Sự kiện và thể thao Vũng Tàu (địa chỉ trụ sở tại Số 74 Hồ Biểu Chánh, phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thành lập tháng 5/2023; người đại diện pháp luật là Phạm Văn Kế.

Theo tìm hiểu của PV, tuy chỉ mới thành lập và tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 15/5/2023, đến nay, vỏn vẹn hơn 1 năm, nhưng công ty đã thể hiện tốt năng lực trong lĩnh vực hoạt động chính của mình. Công ty đã tham gia 12 gói thầu, chủ yếu trong lĩnh vực tổ chức các sự kiện thể thao – văn hóa và đã trúng thầu 7 gói, tổng giá trị khoảng 2,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, các gói thầu Công ty TNHH Sự kiện và thể thao Vũng Tàu tham gia dự thầu và trúng, đều trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ đầu tư; các đơn vị mời thầu quen thuộc, thường xuyên hợp tác với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phong Linh, Công ty TNHH Kiến trúc – Xây dựng Thiên Phúc…

Giải vô địch Muay các câu lạc bộ quốc gia năm 2024, tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Nguồn: Báo BR-VT)

Có thể nói, Công ty TNHH Sự kiện và thể thao Vũng Tàu, tuy chỉ mới thành lập từ tháng 5/2023, nhưng đã sớm khẳng định uy tín và tiềm lực của mình trong lĩnh vực đấu thầu.

Mặc dù bị trượt từ gói thầu đầu tiên tham gia là “Tổ chức Giải Cầu lông các câu lạc bộ xuất sắc toàn quốc năm 2023 - Tranh giải Kamito” diễn ra tháng 11/2023, cũng do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư, với lý do “không đạt về năng lực và kinh nghiệm” (Công ty thành lập tháng 5/2023, không đáp ứng được yêu cầu về báo cáo tài chính 3 năm gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu 527.000.000 đồng).

Ngay sau đó, đến gói thầu thứ hai tham gia, Công ty TNHH Sự kiện và thể thao Vũng Tàu đã không hề vấp phải sự cạnh tranh nào, một mình về đích tại gói thầu tổ chức Giải vô địch Muay các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 (giá trúng thầu: 652.500.000 đồng); do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư và mời thầu (Quyết định số 93/QĐ-SVHTT ngày 28/2/2024).

Đặc biệt, tại thời điểm tham gia gói thầu này, dù vừa mới thành lập và hoạt động khoảng 9 tháng, nhưng Công ty TNHH Sự kiện và thể thao Vũng Tàu đã nhanh chóng khắc phục hồ sơ về năng lực và dễ dàng được chấm đạt tiêu chí: “Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu 1.035.930.000 đồng”.

Ngày 14/3/2024, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Nguyễn Đình Trung đã ký Quyết định số 159/QĐ-SVHTT công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu, thực hiện gói thầu tổ chức Giải Vô địch các đội mạnh toàn quốc môn kickboxing năm 2024. Theo đó, Công ty TNHH Sự kiện và thể thao Vũng Tàu lại trúng thầu với giá 576.350.000 đồng (giá gói thầu 607.210.000 đồng), thực hiện trong 15 ngày.

Tại gói thầu này, Công ty TNHH Sự kiện và thể thao Vũng Tàu đã gây nhiều bất ngờ về năng lực, khi cạnh tranh và loại đối thủ “nặng ký” là Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch Hòa Bình – có thâm niên trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, từng trúng trên 650 gói thầu lớn nhỏ trong lĩnh này, từ Nam chí Bắc…