Đồng Nai: Phi Nhân Phát có trúng gói thầu hơn 14 tỷ tại Xuân Lộc?

Chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 18/3, Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) đã hoàn thành mở thầu Gói thầu số 7 (xây lắp): Xây mới khối 10 phòng học + thể chất +kho - các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật san nền; kè chắn đất; tường rào kín; bể nước ngầm + nhà bơm; hệ thống cấp – thoát nước tổng thể; hệ thống cấp điện, chiếu sáng tổng thể; sân đường, gờ lề và cây xanh; cầu nối, có giá dự toán 14.953.568.665 đồng.

Tại gói thầu, duy nhất một đơn vị dự thầu là Công ty TNHH MTV Phi Nhân Phát với giá 14.896.456.134 đồng.

Được biết, gói thầu thuộc Dự án Trường Mầm non Xuân Trường, được UBND huyện Xuân Lộc phê duyệt tại Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 với tổng mức đầu tư hơn 20,977 tỷ đồng. UBND huyện giao Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Dự án được UBND huyện Xuân Lộc đầu tư nhằm đáp ứng các nhu cầu về cơ sở vật chất cho công tác dạy và học của nhà trường, nhu cầu phát triển dân số trong tương lai.

Ngày 7/3, Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc đã tổ chức mới thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”; nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách huyện.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH MTV Phi Nhân Phát (địa chỉ tại Kp 3, phường Xuân Trung, TP. Long khánh, tỉnh Đồng Nai) thành lập tháng 3/2013 với loại hình công ty TNHH một thành viên; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là hàng hóa, xây lắp; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Bá Phi.

Công ty gia nhập Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 11/2016 đến nay, đã tham gia 50 gói thầu, trúng 43 gói, trượt 5 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu 253,925 tỷ đồng (hơn 3 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó, với vai trò độc lập hơn 111,856 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 142 tỷ đồng.

Nhà thầu đã tham gia và trúng 13/13 gói thầu, do Ban Quản lý dự án TX. Long Khánh (nay là Ban Quản lý dự án TP. Long Khánh) tổ chức mời thầu với tổng giá trị hơn 47 tỷ đồng; 11/12 gói thầu, do Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc tổ chức mời thầu với tổng giá trị hơn 67 tỷ đồng; 5/5 gói thầu, do Công ty TNHH Mỹ Quang mời thầu với tổng giá trị gần 40 tỷ đồng...

Nhà thầu đang thực hiện Gói thầu số 7 (xây dựng), trị giá hơn 10 tỷ đồng, thuộc Dự án Xây dựng trụ sở làm việc UBND phường Bàu Sen, do Ban Quản lý dự án TP. Long Khánh làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng (trừ hệ thống PCCC, báo cháy + chống sét), trị giá 20,724 tỷ đồng, thuộc Dự án Xây dựng mới trụ sở UBND xã Thừa Đức, do Ban Quản lý dự án huyện Cẩm Mỹ làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng, có giá 21,515 tỷ đồng, thuộc Dự án Xây dựng mới trụ sở UBND xã Sông Nhạn, do Ban Quản lý dự án huyện Cẩm Mỹ làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng phần dân dụng, có giá 9,097 tỷ đồng, thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Long Giao, do Ban Quản lý dự án huyện Cẩm Mỹ làm chủ đầu tư…