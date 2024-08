Đồng Nai: Gói thầu thiết bị trường mầm non Phú An về tay Khải Nghị

Cũng tại dự án Mở rộng trường Mầm non Phú An, ngày 17/7/2024, Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú cũng đã phê duyệt Quyết định 639/QĐ-BQL công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu gói xây lắp cho Công ty TNHH xây dựng Văn Tiên trúng thầu với giá 5,172 tỷ đồng (giá gói thầu 5,207 tỷ đồng) thực hiện 180 ngày. Tại gói thầu này Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình trượt thầu do không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

Công ty TNHH xây dựng Văn Tiên do ông Đặng Văn Tiên làm đại diện pháp luật. Từ 2018 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 37/39 gói, trượt 1 gói, 1 gói hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 118,468 tỷ đồng (với vai trò độc lập gần 75 tỷ đồng, với vai trò liên danh gần 44 tỷ đồng)