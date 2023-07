Cận cảnh biệt thự ven hồ sang chảnh của Bình An - Phương Nga

Vợ chồng Bình An - Phương Nga khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu tổ ấm thoáng đãng, sang trọng. Năm 2022, Bình An khoe căn biệt thự tuyệt đẹp, thiết kế sang trọng và gần gũi với thiên nhiên để làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình.Biệt thự của Bình An - Phương Nga có gam màu trắng chủ đạo. Khu vườn trồng nhiều cây xanh nên rất thoáng mát. Cặp đôi tận dụng tối đa không gian với một thiết kế mở để phù hợp với sở thích nghỉ dưỡng của hai vợ chồng và 3 bé mèo cưng chơi đùa. Nội thất trong biệt thự sang trọng và tinh tế. Phòng ngủ có view nhìn ra hồ. Khu bếp không quá rộng nhưng hiện đại. Góc nào trong nhà cũng tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Từng chi tiết trong nhà đều được Bình An - Phương Nga chăm chút tỉ mỉ.

