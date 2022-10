Cận cảnh biệt thự nghỉ dưỡng Bình An tặng Phương Nga trước hôn lễ

Sau lễ ăn hỏi gây xôn xao vào hôm 6/10, Bình An - Phương Nga sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 21/10 tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Trong khi hôn lễ của cặp đôi đình đám làng giải trí được người hâm mộ ngóng trông từng ngày thì trên trang cá nhân, Bình An vừa hé lộ căn biệt thự sang trọng tặng Á hậu Phương Nga. Đây là ngôi nhà nghỉ dưỡng mà Bình An - Phương Nga ấp ủ từ rất lâu rồi. Nam diễn viên chia sẻ: "Chuẩn bị cho một mục tiêu mới. Biết nóc nhà thích hoa, anh mạnh dạn tặng em một tổ ấm rực rỡ". Căn nhà sử dụng gam màu trắng mát mẻ với view hồ tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên. Do diện tích ngôi nhà khá nhỏ chưa tới 16m2/phòng nên cặp đôi tận dụng tối đa không gian với một thiết kế mở để phù hợp với sở thích nghỉ dưỡng của anh, Phương Nga và 3 bé mèo cưng. Phòng ngủ thoáng đãng với view hồ mát mẻ. Phòng bếp không quá rộng nhưng sang trọng và tiện nghi. Trong nhà treo nhiều hình ảnh của cặp đôi. Xung quanh nhà tràn ngập cây xanh và hoa tươi. Ai nấy đều "mắt tròn mắt dẹt" trước cơ ngơi mới của Bình An và Phương Nga. Nguồn ảnh: FBNV Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

