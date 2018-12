Đổi đời vì đi làm rẫy đào được chiếc bình cổ

Vô tình đào được chiếc bình gốm có màu vàng nhạt, vẽ nhiều con hổ, rồng đang vờn nhau cùng nhiều hoa văn bắt mắt, vợ chồng nông dân nghèo ở Nghệ An đã bán nay lấy 400 triệu đồng.

Vợ chồng nghèo đào được bình cổ bán ngay 400 triệu

Ngày 28/11, trong lúc đi rẫy, vợ chồng ông Ngân Văn Xuân (SN 1961, trú tại bản Bon, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) may mắn tìm thấy một chiếc bình gốm lộ thiên ở cùng bản.

Ông Xuân đào chiếc bình lên rồi đem về nhà chùi rửa, rất nhiều người dân tò mò kéo đến xem, chụp ảnh, quay clip tung lên mạng xã hội Facebook.

Chiếc bình mà vợ chồng ông Xuân đã phát hiện và được mua với giá 400 triệu đồng. Qua quan sát, chiếc bình này cao khoảng 40cm, rộng khoảng 20cm. Chiếc bình có màu vàng nhạt, trên thân bình có vẽ nhiều con hổ, rồng đang vờn nhau cùng nhiều hoa văn bắt mắt. Nhiều người đến xem đánh giá đây là cổ vật đồ gốm có giá trị.



Biết tin, nhiều người đã đến hỏi mua và xin đặt cọc tiền. Một người đàn ông ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) trả giá 400 triệu đồng được ông Xuân đồng ý bán.

Được biết gia đình ông Xuân thuộc diện hộ nghèo đang sống trong 1 căn nhà cấp bốn tạm bợ. Theo ông Xuân, số tiền bán được từ chiếc bình này ông đã đưa đi trả các khoản nợ sửa nhà.

Cặp rùa đột biến vàng rực 60 triệu không bán

Cặp cua đinh (rùa) đột biến có màu vàng ruộm óng, đẹp mắt được anh Bùi Hữu Cường (ấp Phước Tân, xã Lộc Hòa- Long Hồ- Vĩnh Long) nuôi, chăm sóc gần một năm nay.

Anh Cường mua cặp cua đinh này ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) với giá khá cao, khi đó mỗi con chỉ nặng được 20g. Cua đinh lớn nhanh. Sau 9 tháng nuôi, con cua đinh đực nặng 150g, còn con cái nặng 100g. Phần đầu và chân có màu vàng nhạt.

Nhiều người muốn mua cặp cua đinh với giá 50- 60 triệu nhưng anh Cường chưa đồng ý bán.

Loại quả lạ Trung Quốc mới về, dân Việt tranh nhau mua

Trên mạng xã hội hay tại các chợ dân sinh gần đây xuất hiện loại quả có tên sâm sữa, hay còn gọi là dưa pepino. Loại quả này có vỏ màu vàng với những đường kẻ sọc màu tím dọc thân, hình tròn căng mọng, to như quả cà chua hoặc bằng quả mận hậu. Khi bóc bỏ vỏ mỏng, phần thịt bên trong màu vàng ươm, đặc ruột.

Dân buôn quảng cáo loại quả này khi ăn có vị ngọt thanh mát, nhiều nước, ăn rất dễ chịu, giống vị dưa gang và hồng xiêm. Giá bán của loại quả này dao động từ 40.000-45.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, vì mới xuất hiện tại Việt Nam nên quả sâm sữa tạo thành cơn sốt, được mọi người tranh nhau mua ăn. Một số đầu mối bán loại quả này cho biết, mỗi ngày họ tiêu thụ hết vài chục cân cho đến cả tạ, thậm chí một số nơi khách muốn ăn còn phải đặt trước 1-2 ngày.

Nhưng ít ai biết, loại quả gây sốt thị trường này lại là hàng nhập từ Trung Quốc. Ở Trung Quốc sâm sữa là cây trồng phổ biến, nhưng năm nay quả này mới được nhập khẩu nhiều về Việt Nam.

Loại dưa này được trồng ở Đà Lạt vài năm nhưng số lượng chưa nhiều, chỉ mới có vài nhà vườn trồng nên nguồn cung ra thị trường vẫn còn khan hiếm.

Bưởi lạ khổng lồ vàng bóng, bọc kín nilon tràn về chợ Việt

Hơn một tháng nay, ngoài bưởi Năm Roi, bưởi Da xanh, bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng,... các khu chợ trên địa bàn Hà Nội còn bày bán tràn ngập loại bưởi vàng bóng, to khổng lồ mà dân buôn thường giới thiệu là “bưởi quê”. Nhờ quả to, giá lại tương đối hợp lý nên loại bưởi này khá hút khách.

Loại bưởi vỏ này to gấp 2-3 lần quả bưởi Diễn, trọng lượng 2-3kg/quả, giá dao động từ 25.000-40.000 đồng/quả. Bên ngoài thường được bọc một lớp nilon mỏng, khi bóc ra thấy vỏ bưởi vàng bóng, đều màu. Bổ ra bên trong múi có màu hồng khá giống bưởi Da xanh.

Nhưng theo một đầu mối bỏ sỉ hoa quả tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội), loại bưởi khổng lồ, có vỏ vàng bóng này không phải bưởi quê hay bưởi Việt Nam như quảng cáo mà nhập từ Trung Quốc về Việt Nam.

Loại bưởi này được trồng rất nhiều ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), mùa thu hoạch rộ nhất là từ tháng 10-12 dương lịch. Thế nên, thời điểm này bưởi vàng Trung Quốc mới về ồ ạt với giá khá rẻ.

Một đầu mối bỏ sỉ bưởi Trung Quốc trên Lao Cai cũng thừa nhận, bưởi vàng bóng là loại bưởi Trung Quốc. Giá bưởi tép trắng là 15.000 đồng/quả, bưởi tép đỏ là 20.000 đồng/quả.

Trung Quốc giảm nhập bưởi và sầu riêng, giá giảm mạnh

Do nguồn cung dồi dào dẫn đến giá bưởi da xanh tại khu vực ĐBSCL giảm mạnh. Hiện thương lái đến tận vườn thu mua loại bưởi 1 (mã đẹp, trọng lượng từ 1,4-1,8 kg/quả) giá chỉ ở mức 32.000–35.000 đồng/kg, loại 2 giá từ 20.000 –23.000 đồng/kg, giảm hơn 50% so với 2 tháng trước. Bưởi da xanh giảm giá là do nhiều nguyên nhân như bưởi trái không đạt, thị trường Trung Quốc cũng có bưởi nên hạn chế mua hàng của Việt Nam.

Tương tự, tại Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, sầu riêng bắt đầu vào mùa thu hoạch nhưng đang gặp khó khăn về đầu ra do chưa được phép xuất khẩu chính thức vào Trung Quốc. Do đó, sầu riêng tại địa phương này cũng đang giảm mạnh nửa giá so với trước đó, xuống còn 30.000-40.000 đồng/kg.

Vì Trung Quốc giảm nhập khẩu nên bưởi và sầu riêng đang là một trong những mặt hàng giảm giá mạnh dù mới bước vào vụ thu hoạch. Trong khi đó cơ quan chức năng dự báo, nhiều mặt hàng đang và sẽ bước vào vụ thu hoạch như: chôm chôm, măng cụt, mít, xoài, thanh long, dưa hấu… giá sẽ tiếp tục giảm vì năng xuất cao.

Bí ẩn loài cá lạ: Hễ cứ ăn vào là say như uống rượu

Cá chày, một loài cá bí ẩn tại sông Đồng Nai được nhiều người địa phương đồn đoán, không dám ăn. Nhiều người dân tại Cát Tiên (Lâm Đồng) cho rằng cá chày tại sông Đồng Nai ăn có thể gây say, buồn nôn và tiêu chảy tới hai ba ngày.

Loại cá bí ẩn này có họ hàng gần nhất với cá trắm cỏ, có vảy lớn, vây đỏ mình thuôn và miệng lớn hơn cá trắm. Người dân ở đây cho biết cũng đã có người phải nhập viện cấp cứu khi ăn loài cá này bởi có dấu hiệu nôn ói và đi ngoài liên tục, nghi ngờ bị ngộ độc.

“Khi bắt được loài cá kỳ lạ này dưới sông người ta thường thả bỏ hoặc cho người khác. Tuy nhiên, những người nhận phải cam kết nếu ăn cá mà có chuyện gì thì cũng không liên quan đến người cho. Chính vì vậy mà sự bí ẩn, gây tò mò về loài cá này càng lớn”, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó giám đốc khu di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên, cho biết trên báo Dân Việt.

Chính vì sự kì lạ này mà vừa qua, ông Hoàng Đức Huy - giảng viên khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP. Hồ Chí Minh đã dẫn đoàn sinh viên thực tập đến khu vực này nghiên cứu loài cá chày.

Ông Huy cho rằng, quả mã tiền chính là nguyên nhân gây ra việc người ăn cá chày bị say, buồn nôn như ngộ độc. Loại quả này có mùi rất thơm, cá chày rất thích ăn. "Khi cá ăn quả mã tiền vào thì protein trong cơ thể cá sẽ bị biến đổi gây ra một loại độc tố làm cho người ăn bị say. Tuy nhiên, khi mùa của loại quả này đã hết, cá không tiếp tục ăn thì thịt của chúng lại trở về trạng thái ban đầu. Chính vì vậy người ăn say hay không thì tùy thuộc vào thời gian mà họ ăn chúng”, ông Huy giải thích.