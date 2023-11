Doanh thu 9 tháng của FPT Long Châu đạt hơn 11.000 tỷ, tăng mạnh 69%

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) cho biết, b ước qua quý 2/2023 giai đoạn thấp điểm trong năm, thị trường bán lẻ ICT trong quý 3/2023 có sự tăng trưởng.



Theo đó, doanh thu quý 3/2023 của chuỗi FPT Shop đạt 4.104 tỷ đồng, tăng 14% so với quý 2/2023. Tuy nhiên, tổng quan thị trường bán lẻ trong quý 3 vẫn chưa phục hồi so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến doanh thu lũy kế chuỗi FPT Shop 9 tháng đầu năm 2023 đạt mốc 12.222 tỷ, giảm 20% so với cùng kỳ. Dù vậy, mức giảm này vẫn thấp hơn so với thị trường chung.

Đối với chuỗi dược phẩm, trong quý 3/2023, FPT Long Châu đánh dấu việc vượt kế hoạch mở mới năm 2023 với 447 nhà thuốc mở mới trong 9 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động nhà thuốc được duy trì, FPT Long Châu vẫn ghi nhận mức doanh thu trung bình/nhà thuốc/tháng ở mức gần 1,1 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Theo đó, doanh thu lũy kế 9 tháng năm 2023 của chuỗi FPT Long Châu đạt 11.088 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng quý 3/2023, doanh thu hợp nhất toàn FRT đạt 8.236 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022. L ợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1,4 tỷ đồng.

Nhờ đó, FRT ghi nhận doanh thu lũy kế 9 tháng đạt 23.160 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Doanh thu online toàn công ty đạt 4.222 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm 18% tổng doanh thu hợp nhất.