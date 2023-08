Doanh số xe phục hồi trong tháng 7, VEAM sẽ lãi khả quan?

Dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Công ty Hyundai Thành Công, Chứng khoán VietCap (VCSC) ước tính doanh số bán lẻ xe ô tô gia đình (PC) trong tháng 7 giảm 19% so cùng kỳ nhưng tăng 4% so tháng trước .



Trong 7 tháng đầu năm 2023, doanh số bán lẻ PC tiếp tục giảm 32% so cùng kỳ. Theo quan điểm của VCSC, doanh số thấp hơn cùng kỳ phản ánh việc các khó khăn kinh tế hiện tại ảnh hưởng lên chỉ số niềm tin tiêu dùng kể từ cuối năm 2022.

VCSC cho rằng mức tăng so với tháng trước là nhờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, áp dụng từ ngày 01/7 đến 31/12/2023 của Chính phủ cùng với các chương trình khuyến mại lớn của các đại lý ô tô trong mùa thấp điểm.

VCSC duy trì quan điểm rằng tác động tích cực từ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ sẽ bị ảnh hưởng một phần khi việc niềm tin tiêu dùng làm chậm đà phục hồi của nền kinh tế và chi tiêu không thiết yếu dự kiến sẽ mạnh hơn trong năm 2024.

Doanh số ô tô, xe máy Việt Nam tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023

Ford duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong 7 tháng đầu năm 2023 khi doanh số của hãng tăng 82% so cùng kỳ.

Trong số các doanh nghiệp sản xuất ô tô, Honda vẫn là thương hiệu bị trì trệ khi doanh số bán hàng giảm 49% so cùng kỳ trong 7 tháng đầu năm 2023, nhưng trong tháng 7 đã tăng trở lại 13% so tháng trước chủ yếu nhờ các mẫu xe mới nâng cấp/ra mắt như Civic (CKD, sedan C) và BR-V (CKD, MPV).

Doanh số bán hàng của Mitsubishi trong tháng 7 tăng 55% so cùng kỳ, dẫn đầu bởi mẫu xe chủ lực Xpander (CBU, MPV) có tính năng và giá cả cạnh tranh.

Ở mảng xe máy, doanh số bán hàng của Honda Việt Nam trong tháng 7 giảm 7% so cùng kỳ, trong khi tăng 14% so tháng trước . Trong 7 tháng đầu năm 2023, doanh số xe máy của Honda giảm 7% so cùng kỳ.