Dính đến Vũ Nhôm: Sếp nữ quyền lực 1 thời tàn tạ không thể tin nổi

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (60 tuổi, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) cùng với ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) và Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", 43 tuổi) cùng các đồng phạm liên quan đại án Ngân hàng Đông Á đã bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử vào ngày 27/11.



Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến trước khi bị bắt.

Tại phiên xét xử, bà Xuyến tỏ ra hết sức mệt mỏi, gương mặt hốc hác tiều tuỵ đi nhiều. Đặc biệt, mái tóc của bà đã chuyển màu bạc trắng. Cựu nữ Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á lầm lũi cúi đầu bước vào phòng xử án .



Theo hồ sơ vụ án, ông Trần Phương Bình với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á, đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" với số tiền hơn 2.057 tỷ đồng; "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế" gây thiệt hại hơn 1.551 tỷ đồng. Tổng thiệt hại mà ông Bình và đồng phạm gây ra cho ngân hàng Đông Á là hơn 3.608 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến tại phiên xử.

Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến - cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - bị điều tra về 2 tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.



Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến xuất hiện tại tòa với gương mặt hốc hác và mái tóc bạc phơ.

Theo cáo trạng, bà Xuyến đã sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao VN, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á để ông Bình mua cổ phần của chính ngân hàng này. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỷ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỷ đồng.



Ngoài ra, bà Xuyến còn chiếm đoạt 40 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á trong việc ngân hàng này cho một cá nhân vay 270 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Xuyến là đồng phạm với ông Bình chiếm đoạt 467 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á.

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến cùng các đồng phạm tại phiên xử.

Cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á cũng bị cáo buộc tham gia chấp thuận chủ trương xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 1.000 tỷ đồng.



Như vậy, tổng cộng bà Xuyến phải chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á.Trước khi bị bắt, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến từng có một sự nghiệp "lẫy lừng", trải qua nhiều năm đảm nhiệm cương vị Phó Tổng giám đốc của Ngân hàng Đông Á.Người phụ nữ này là nhân vật cấp cao thứ ba tại Ngân hàng Đông Á bị đình chỉ chức vụ, sau ông Trần Phương Bình và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank (cả hai đã bị C46 khởi tố, bắt giữ vào ngày 10/12/2016 về 2 tội danh “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”).

Từ trái qua: Ông Trần Phương Bình, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến. Nguồn: Báo cáo thường niên 2012 của DongA Bank

Bà Xuyến, sinh năm 1958, học thạc sĩ kinh tế rồi ra làm Trưởng trạm Cung ứng - Công ty Visan từ những năm 1995 đến năm 1996.



Từ năm 1997, bà Xuyến là Phó Tổng giám đốc của Ngân hàng TMCP Đông Á và là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS). Tháng 9/2015, bà Xuyến bị đình chỉ chức vụ. Trong quá trình làm việc, bà Xuyến đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới tất toán khống nhiều khoản vay để chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Ngoài ra, bà còn cho vay sai mục đích, sai quy trình nhiều khoản vay. Trước đó, ngày 25/8/2015, bà Xuyến cũng đã bị có quyết định thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.Tháng 4/2017, bà Xuyến bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam do có liên quan tới những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.Ngoài ra, 3 thuộc cấp tiếp tay, giúp sức đắc lực cho bà Xuyến để gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á cũng bị khởi tố, khám xét gồm: Nguyễn Đức Tài (49 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đông Á); Nguyễn Văn Thuận (58 tuổi, ngụ Q.2, nguyên Phó giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đông Á); Trần Thế Hùng (56 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, nguyên thủ quỹ Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đông Á). 3 bị can này bị khởi tố cùng tội “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.