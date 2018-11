Cận cảnh thanh long ruột đỏ Đài Loan siêu đắt vẫn hút hàng

Khoảng giữa tháng 11, một số cửa hàng trái cây nhập khẩu ở Hà Nội bắt đầu bán loại thanh long ruột đỏ Đài Loan với giá từ 300.000 - 400.000 đồng/kg. Ảnh: FB Huyền Hoàng. So với giá thanh long trong nước (35.000 - 60.000 đồng/kg) thì thanh long Đài Loan có giá cao gấp 6-7 lần. Ảnh: FB Huyền Hoàng. Quả thanh long đỏ Đài Loan kích thước lớn, có quả nặng tới hơn 1kg. Ảnh: AT Mart. Thanh long ruột đỏ Đài Loan đắt nhưng hút khách bởi vị ngọt đậm đà (độ đường 16 – 18%). Ảnh: FB Khuc Ngoc Anh. Ngoài ra, thanh long Đài Loan khá tròn và mọng nước. Ảnh: AT Mart. Cũng nhờ màu đỏ bắt mắt mà nhiều khách hàng đặt mua cúng với mong muốn mang lại điều may mắn. Ảnh: FB Huyền Hoàng. Theo một số người bán, thanh long ruột đỏ Đài Loan chỉ có vào thời điểm cuối năm. Ảnh: FB Huyền Hoàng. Giống thanh long này cũng được Đài Loan xuất khẩu sang châu Âu. Ảnh: FB Khuc Ngoc Anh. Thanh long đỏ Đài Loan vỏ mỏng, thịt dày, càng để xuống nước héo quắt, ăn càng ngọt. Ảnh: AT Mart. Video: Hơn nửa triệu đồng/kg thanh long vàng. Nguôn: VTC16.

