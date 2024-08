Điều chưa biết về tỷ phú đưa 4.500 nhân viên sang Việt Nam

Những ngày qua, thông tin đoàn khách 4.500 người đến từ Ấn Độ sang du lịch tại Việt Nam thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Ảnh: TTXVN Đa phần 4.500 du khách Ấn Độ đến Việt Nam du lịch đều là nhân viên thuộc Tập đoàn Dược phẩm Sun Pharmaceutical Industries Limited (Sun Pharma) của tỷ phú Ấn Độ Dilip Shanghvi. Ảnh: GQ India Theo QG India, tỷ phú Dilip Shanghvi (SN 1955) là người sáng lập Tập đoàn Sun Pharma, công ty dược phẩm lớn nhất Ấn Độ. Ảnh: Forbes Theo ước tính của Forbes, ông Dilip Shanghvi hiện sở hữu khối tài sản trị giá 29,5 tỷ USD, giàu thứ 58 trên thế giới và giàu thứ 5 tại Ấn Độ. Ảnh: ET HealthWorld Dù sở hữu khối tài sản đồ sộ nhưng tỷ phú Ấn Độ là người sống kín tiếng. Ông không thích khoe khoang về sự giàu có của mình. Ảnh: Times "Ông trùm" dược phẩm ít đi du lịch và chủ yếu tập trung vào công việc. Văn phòng làm việc của ông không trang trí xa hoa hay cầu kỳ. Ảnh: Fobrs Dilip Shanghvi cũng hiếm khi biểu lộ cảm xúc. Ông thường nói câu: "Để tôi nghĩ đã" khi nhận được những câu hỏi khó từ giới truyền thông. Tuy nhiên, ông ít khi gặp gỡ báo chí và cũng chẳng tiết lộ nhiều thông tin ra bên ngoài. Ảnh: Bloomberg Ông Dilip Shanghvi luôn tỏ ra khiêm tốn trước mọi người. Ông từng nói rằng: "Tôi coi mình là một người quản lý, có rất nhiều điều phải học hỏi từ mọi người". Ảnh: The Investor Dilip Shanghvi sống rất giản dị. Người ta thấy ông thường ghé vào một nhà hàng bình dân ở Ấn Độ để ăn món Idli - một loại bánh mặn phổ biến ở miền Nam Ấn Độ. Ảnh: Forbes India Bà Vibha, vợ tỷ phú Dilip Shanghvi, cũng có lối sống đơn giản. Người ta từng thấy bà đi chợ bằng xe 3 bánh tự động. Ảnh: The Investor Gia đình tỷ phú Dilip Shanghvi sống trong một căn nhà rộng rãi ở Surat - thủ phủ kim cương của Ấn Độ. Ảnh: Speed Ngôi nhà thiết kế đơn giản, xung quanh được trồng nhiều cây xanh và thảm cỏ theo phong cách gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Speed Ngoài công việc kinh doanh, tỷ phú Dilip Shanghvi còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Ông lập quỹ Sun hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người nghèo, hỗ trợ giáo dục và cứu trợ thiên tai. Ảnh: Reuters

