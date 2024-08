Tỷ phú 91 tuổi qua đời sau vài tuần lấy vợ thứ 6 là ai?

Tỷ phú người Áo Richard Lugner qua đời ở tuổi 91 tại biệt thự ở Vienna, chỉ 72 ngày sau đám cưới với người vợ thứ 6, Simone Reilander (42 tuổi). Ảnh: APA Tỷ phú Richard Lugner có biệt danh là Mr Concrete do xuất thân từ ngành xây dựng. Ông để lại dấu ấn với ít nhất 2 công trình đình đám. Đầu tiên là Trung tâm Hồi giáo Vienna – nhà thờ Hồi giáo đầu tiên và lớn nhất của Áo, được xây vào năm 1975. Ảnh: The Independent Hơn một thập kỷ sau, ông xây dựng trung tâm mua sắm mang tên mình "Lugner City". Ảnh: Krone Sinh thời, tỷ phú người Áo từng trả số tiền lên tới hàng trăm ngàn USD cho những ngôi sao hạng A như Kim Kardashian, Geri Halliwell và Paris Hilton để được tháp tùng tham dự sự kiện. Ảnh: Linda Ikeji's Blog Richard Lugner từng kết hôn 6 lần. Người vợ đầu tiên là bà Christine Gmeiner vào năm 1961, đến năm 1978 thì chia tay. Ảnh: Kurier Năm 1979, Richard Lugner kết hôn với bà Cornelia Laufersweiler nhưng nhanh chóng ly hôn 4 năm sau đó. Ảnh: Kurier Người vợ thứ ba của Richard Lugner là bà Susanne Dietrich. Họ kết hôn năm 1980 và ly hôn vào năm 1989. Ảnh: Kurier Người vợ thứ tư là bà Christina Lugner. Họ sống với nhau từ năm 1990 đến năm 2007. Ảnh: Kurier Tỷ phú người Áo kết hôn với người vợ thứ 5 là người mẫu Playboy Bunny Cathy Schmitz năm 2014. Cô dâu kém chú rể 57 tuổi và họ ly hôn chỉ sau 809 ngày vào năm 2016. Ảnh: Daily Mail Trải qua 6 cuộc hôn nhân trong cuộc đời 91 năm, tỷ phú Lugner có 4 người con. Ảnh: Blue News Năm 2016, tỷ phú Richard Lugner thông báo mình bị ung thư tuyến tiền liệt và khỏi bệnh sau nhiều tháng xạ trị. Ảnh: STERN.de Sau đó, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư da vào năm 2020 và căn bệnh tái phát vào năm 2021 khiến ông phải trải qua ca phẫu thuật để điều trị cả hai bệnh. Ảnh: New York Daily Tháng trước, ông Lugner đã được điều trị bệnh về tim tại Bệnh viện đa khoa Vienna. Hiện tại, nguyên nhân cái chết của vị tỉ phú Lugner hiện vẫn chưa được tiết lộ. Ảnh: BI

