Điểm mặt loạt đại gia đất Mỏ Quảng Ninh nổi danh

Doanh nhân Đào Hồng Tuyển

Nhắc đến những đại gia nổi danh ở Quảng Ninh, không thể bỏ qua doanh nhân Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu.

Ông Đào Hồng Tuyển sinh năm 1954 tại Quảng Yên, Quảng Ninh. Ông nổi tiếng bởi sự giàu có với vai trò "chúa đảo" Tuần Châu tại Quảng Ninh.

"Chúa đảo Tuần Châu" Đào Hồng Tuyển. Ảnh: Internet

Doanh nhân Đào Hồng Tuyển còn là một trong những doanh nhân sở hữu khối tài sản "khủng" nhất Việt Nam với 14 công ty, 34 nhà máy cùng hàng loạt các dự án bất động sản.

Vị doanh nhân đất Quảng này chính là người biến hòn đảo hoang sơ thành một thiên đường du lịch mang tầm cỡ quốc tế.

Vị Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu cũng đã ủng hộ các quỹ vắc xin và công tác phòng chống dịch COVID-19 lên tới 210 tỷ đồng.

Đại gia đất mỏ Đỗ Thành Trung

Ông Đỗ Thành Trung (sinh năm 1966 tại Ninh Bình) - Chủ tịch Tập đoàn Indevco là một trong những đại gia giàu có, nức tiếng tại Quảng Ninh.

Từ nhỏ ông Trung đã ra Quảng Ninh sống cùng gia đình người chị, hàng ngày vừa trông cháu vừa đi giao bánh kiếm tiền.

Sau khi rời quân ngũ, ông lao vào cơn sốt khai thác và xuất khẩu than tại đất mỏ Quảng Ninh. Đầu tiên, ông mua lại một chiếc xe Zin 157 mà đơn vị cũ thanh lý với giá 2 triệu đồng và bắt đầu công việc chở thuê than. Sau một vài tháng, ông thuê người khác lái còn ông mở thêm bến bãi, thu mua than để xuất khẩu.

Đại gia Đỗ Thành Trung trong ngày khởi công nghĩa trang An Lạc Viên INDEVCO Thái Nguyên năm 2016. Ảnh: Infonet

Sau một vài năm, cái tên Trung “con” đã được biết đến rộng rãi trong giới khai thác than. Ngoài biệt danh Trung “con”, ông Đỗ Thành Trung còn được biết đến với tên gọi “quái kiệt vùng than”. Năm 1995, ông thành lập công ty với tên “Công ty TNHH Hỗ trợ và phát triển hàng công nghiệp Quảng Ninh” với số vốn ban đầu là 600 triệu đồng. Đây là công ty tư nhân đầu tiên ở Quảng Ninh.



Sau này, công ty đổi tên thành “Tập đoàn Indevco” gồm 10 đơn vị thành viên: 3 công ty cổ phần mua lại từ Tập đoàn Than - khoáng sản Việt Nam, 1 Công ty An Lạc Viên gồm Công viên đài hoá thân An Lạc Viên và Nhà tưởng niệm lưu giữ tro cốt tại 2 xã Vũ Oai và Hòa Bình thuộc huyện Hoành Bồ có quy mô rộng 639 ha và tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Indevco hiện là đơn vị sản xuất kính lớn nhất Việt Nam với các nhà máy kính như: Nhà máy sản xuất kính Cửa Ông với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng; Nhà máy kính CFG Ninh Bình với tổng mức đầu tư gần 3.300 tỷ đồng...

Năm 2015, đại gia Quảng Ninh gây xôn xao dư luận khi tổ chức đám cưới hoành tráng cho con trai, quy tụ dàn siêu xe khủng như Maybach 62S, Rolls-Royce...

Đại gia Quảng Ninh xây biệt thự đôi trăm tỷ

Cách đây vài năm, biệt thự đôi nằm trên tuyến đường vành đai bao biển tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh) khiến nhiều người trầm trồ bởi trị giá lên tới 100 tỷ đồng.

Biệt thự dôi gây xôn xao dư luận của đại gia Quảng Ninh. Ảnh: Một thế giới

Theo thông tin trên báo Đại Lộ, hai biệt thự thuộc sở hữu của đại gia khoáng sản Quảng Ninh. Công trình này nằm trên khu đất có diện tích hơn 600m2. Cả hai công trình đều có nét tương đồng về thiết kế, hệ cổng, vật liệu trang trí…

Chỉ tính riêng bộ cổng của biệt thự đã tiêu tốn gần 1 tỷ đồng.