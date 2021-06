Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài lên kế hoạch lãi đứng yên tại 207 tỷ đồng

So với kết quả năm trước với doanh thu đạt 697 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 206 tỷ đồng thì kế hoạch này gần dậm chân và không tăng trưởng. Về cổ tức, NCT dự kiến sẽ chi trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 75%.



Theo Công ty, nguyên nhân đưa ra mục tiêu đi ngang là do dù các chương trình vaccine ngừa Covid-19 đã được triển khai nhưng những ảnh hưởng của đại dịch đối với hoạt động thương mại, logistic vẫn còn hiện hữu.

Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài ngày càng gay gắt trong khi sản lượng hàng hóa ở mức thấp, chưa phục hồi như thời kỳ trước dịch bệnh.

Trong quý đầu năm 2021, doanh thu thuần của NCT ghi nhận hơn 166 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi sau thuế của NCT giảm hơn 5%, còn 51 tỷ đồng, do doanh thu tài chính trong kỳ giảm đáng kể so cùng kỳ.

Năm 2021 là năm đầu tiên trong kế hoạch phát triển 5 năm của Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài. Theo đó, Công ty đặt mục tiêu giữ thị phần phục vụ hàng hóa ở mức 50%-55% và tỷ lệ cổ tức ở mức 75% trong suốt giai đoạn 2021-2025.

Về hoạt động đầu tư, ban lãnh đạo NCT đề xuất chi 121 tỷ cho các hoạt động đầu tư trong năm 2021.

Trong đó, đầu tư trang thiết bị, phần mềm chuyển tiếp từ năm 2020 (xe xúc nâng, bộ đàm, trang thiết bị tin học) là 24,3 tỷ đồng; đầu tư mới năm 2021 (xe xúc nâng, xe đầu kéo, xe tải, hệ thống máy chủ ảo, hệ thống an ninh mạng) là 36,7 tỷ đồng.