Dịch COVID-19: Cách ly tự nguyện ở Hà Nội, Sài Gòn... ở đâu, giá sao?

8 khách sạn cách ly ở Hà Nội



Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý mở lại các đường bay thương mại quốc tế. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải sẵn sàng các phương án, điều kiện để đón lượng khách lớn, trong đó có các cơ sở lưu trú làm nơi cách ly tập trung có thu phí.

Tại Hà Nội, Sở Y tế thành phố đã ban hành danh mục hồ sơ cần nộp để các cơ quan, tổ chức có nhu cầu nhập cảnh vào làm việc trên địa bàn TP Hà Nội. Đồng thời, kèm theo đó là danh mục 8 khách sạn được UBND TP Hà Nội cho phép là cơ sở cách ly tập trung tiếp nhận người nước ngoài có nguyện vọng và tự nguyện chi trả phí lưu trú, các dịch vụ liên quan của khách sạn.

Theo đó, 8 khách sạn được UBND TP Hà Nội cho phép là cơ sở cách ly tập trung tiếp nhận người nước ngoài có nguyện vọng và tự nguyện chi trả phí lưu trú, các dịch vụ liên quan của khách sạn gồm: Khách sạn Hòa Bình (số 27, phố Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); khách sạn InterContinental Westlake Hanoi (số 05, phố Từ Hoa, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tiếp theo là khách sạn Sofitel Legend Metropole HaNoi (số 15, phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); khách sạn Mường Thanh Grand Xa La (số 66 Phúc La, khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội); khách sạn Bình An 3 (thôn Lâm Nghiệp, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Khách sạn Crown Plaza (số 36 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); khách sạn Bình An 1 (do UBND huyện Sóc Sơn quản lý; địa chỉ tại thôn Bình An, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Cuối cùng là khách sạn Wyndham Garden Hà Nội (tại HH01, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội).

Về vấn đề thu phí tại các khách sạn, lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho hay, Sở đã đề nghị các cơ sở lưu trú làm nơi cách ly có thu phí phải niêm yết giá công khai trên website của đơn vị, đồng thời khuyến khích các đơn vị cùng "chung tay" với thành phố trước khó khăn chung của dịch COVID-19, thực hiện các chính sách giảm giá, ưu đãi cho khách phải cách ly tập trung.

Khách sạn cách ly ở TP HCM

Tại TP HCM, Sở Du lịch thành phố cũng đã có công văn gửi tới UBND TP HCM và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố về việc đề xuất dùng 1.600 phòng khách sạn ở TP HCM làm khu cách ly trả phí.

Theo đó, Sở này đã làm việc với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) và thống nhất danh sách 10 cơ sở lưu trú sẽ được dùng làm điểm cách ly cho chuyên gia người nước ngoài và một số trường hợp đặc biệt vào TP HCM để làm việc. Tổng công suất là 1.618 phòng. Sở Du lịch phối hợp cùng Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thống nhất bố trí khách cách ly thành 3 đợt.

Cụ thể, đợt 1 đưa vào sử dụng 744 phòng tại các khách sạn: Holiday Inn (5 sao, 350 phòng, quận Tân Bình); IBIS Saigon Airport (4 sao, 273 phòng, quận Tân Bình); Bát Đạt (3 sao, 77 phòng, quận 5); và cụm cách ly Cần Giờ (nhà nghỉ, 44 phòng, huyện Cần Giờ).

Đợt 2 tiếp tục bổ sung 529 phòng tại các khách sạn: Des Arts Saigon (5 sao, 165 phòng, quận 3); Le Meridien Saigon (5 sao, 224 phòng, quận 1); IBIS Saigon South (3 sao, 140 phòng, quận 7).

Đợt 3 bố trí 345 phòng tại các khách sạn: Sheraton (5 sao, 89 phòng, quận 1); Đệ Nhất (4 sao, 152 phòng, quận Tân Bình); Norfolk (4 sao, 104 phòng, quận 1).

Đối với mức phí cách ly, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, đang chờ Bộ Tài chính hướng dẫn mức giá thu phí đối với các trung tâm cách ly tập trung của Thành phố và các khu cách ly tập trung do Quân đội quản lý.

Riêng các khách sạn, mức thu phí sẽ áp dụng dựa trên giá thuê phòng sẵn có của các khách sạn, người có nhu cầu cách ly sẽ chủ động lựa chọn, đăng ký khách sạn phù hợp với giá cả và nhu cầu.