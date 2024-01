DIC Corp rút khỏi dự án Khu đô thị Đại Phước Đồng Nai?

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, DIG) đã công bố Nghị quyết về việc thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh.

Trước đó một ngày, HĐQT DIG cũng thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên An.

Theo đó, lãnh đạo DIC Corp được giao tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm để hợp tác thực hiện các dự án và toàn quyền quyết định tất cả nội dung liên quan.

Cả hai doanh nghiệp này đều được DIC Corp góp vốn thành lập theo Nghị quyết ngày 3/11/2020, mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Đại Phước Thiên Minh và Đại Phước Thiên An có số vốn điều lệ lần lượt là 760 tỷ đồng và 2.350 tỷ đồng.

Mục đích thành lập là để hợp tác đầu tư khu đất có diện tích khoảng 45,4 ha tại các phân khu thuộc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (tỉnh Đồng Nai).

DIG muốn rút vốn 2 doanh nghiệp làm dự án Khu đô thị Đại Phước

Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau, đến ngày 27/11/2020, DIC Corp lại thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại hai công ty này. Sau đó, DIC Corp hoàn tất chuyển nhượng vốn góp tại Đại Phước Thiên Minh cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Thiên Tân trong cùng năm.

Còn với Đại Phước Thiên An, tính đến ngày 30/9/2023, đơn vị này vẫn được ghi nhận là công ty con do DIC Corp sở hữu 99,96% vốn điều lệ. Điều này đồng nghĩa với việc DIC Corp chưa thể chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 2.349 tỷ đồng tại Đại Phước Thiên An.