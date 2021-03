Địa ốc An Dương bị tố xù nợ tiền tỷ làm ăn sao?

Địa ốc An Dương bị tố xù nợ tiền tỷ sở hữu khá nhiều dự án bất động sản ở Quảng Nam. Tuy nhiên công ty này lại không ghi nhận doanh thu trong năm 2019. Trừ đi các chi phí, công ty lỗ thuần 1,2 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, giới địa ốc không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin Công ty TNHH Xây dựng, thương mại và Dịch vụ An Dương (gọi tắt là Công ty An Dương; có trụ sở tại 75 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An, Quảng Nam) bị một doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội tố xù nợ 1,31 tỷ đồng.



Theo tìm hiểu của PV, Công ty An Dương thành lập ngày 10/4/2013, đóng trụ sở tại tổ 12 khối Hà My Trung (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, công trình điện.

Hiện nay, vốn điều lệ của địa ốc An Dương bị tố xù nợ là 200 tỷ đồng, với 97% vốn thuộc sở hữu của ông Đỗ Tấn Vũ (SN 1984).

Khu đất dự án Rosa Riverside Complex Quảng Nam.

Ngoài ra, ông Đỗ Tấn Vũ còn là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc của Công ty TNHH Đại Việt và sở hữu 57,69% vốn Công ty; sở hữu 100% vốn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Phước Nguyên - chủ đầu tư dự án Khu đô thị Phú Thịnh tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (giai đoạn III), quy mô 131.035 m2, tổng mức đầu tư khoảng 121 tỷ đồng; từng cùng với ông Nguyễn Văn Huy và Công ty THH Tập đoàn Công Kin (trụ sở tại huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

Điều bất ngờ là Công ty An Dương lại không ghi nhận doanh thu trong năm 2019. Trừ đi các chi phí, Công ty lỗ thuần 1,2 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản Công ty tính đến hết ngày 31/12/2019 là 411,5 tỷ đồng. Trong đó, cấu thành chủ yếu tài sản là nợ phải trả 213,2 tỷ (chiếm 51,8%), phần 48,2% còn lại là vốn chủ sở hữu 198,3 tỷ.

Trong khi đó, các Công ty liên quan đến An Dương năm 2019 đều lỗ thuần hoặc không có lợi nhuận, cụ thể: Đại Việt (-34 triệu), Xây dựng Công Kin (-7 triệu), Phước Nguyên (-218 triệu); các Công ty như Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Công Kin Quảng Nam và Công ty TNHH Phát triển Đô thị Bình Minh không có lợi nhuận.