DHM bị phạt và truy thu thuế hơn 3 tỷ đồng

Theo đó, DHM bị phạt hành chính với số tiền là 509 triệu đồng với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, nộp 16,5 triệu đồng với hành vi không lập hoá đơn khi bán hàng, cung cấp dịch vụ cho người mua.

Công ty buộc nộp đủ số thuế TNDN, thuế GTGT vào Ngân sách là 2,5 tỷ đồng, trong đó số thuế GTGT chiếm 980 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà DHM phải nộp lại do vi phạm và bị truy thu là hơn 3 tỷ đồng.

Được biết, Dương Hiếu tiền thân là Công ty TNHH TM Dương Hiếu được thành lập ngày 30/06/2003 với hoạt động chủ yếu là cung cấp vật tư thiết bị trong các ngành công nghiệp nặng (vật liệu chịu lửa, thiết bị điện, thiết bị cơ khí...).

Được biết, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 của DHM là 465 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6 là âm 66,7 tỷ đồng. Do đó, HoSE công bố quyết định giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu DHM kể từ ngày 10/7/2020.

Trong diễn biến đó, ông Dương Hữu Hiếu - Tổng giám đốc đã bán bất thành hơn 3,63 triệu cổ phiếu DHM như đăng ký bán từ ngày 11/8-9/9.