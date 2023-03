Đất Xanh Miền Trung tung chính sách bán hàng khủng nhân kỷ niệm 12 năm thành lập

Hỗ trợ lãi suất trong 5 năm, chiết khấu lên đến 12% cho các sản phẩm nhà ở đẳng cấp, đặc quyền sử dụng miễn phí hệ sinh thái Regal… là những chính sách khủng được Đất Xanh Miền Trung ban hành trong dịp kỉ niệm 12 năm thành lập (8/04/2011 - 8/04/2023).

Chặng đường phát triển 12 năm của Đất Xanh Miền Trung là hành trình tiên phong kiến tạo những công trình nhà ở theo tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Không chỉ mang đến giá trị sống vượt trội, tạo dựng một cuộc sống đong đầy trọn vẹn cho khách hàng, mới đây, Đất Xanh Miền Trung còn ban hành chính sách bán hàng, thanh toán và hậu mãi hấp dẫn chưa từng có trong tháng sinh nhật công ty.

Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn: Chiết khấu 12%, lãi suất 0%, tặng gói nội thất 200 triệu đồng

Biệt thự siêu sang Regal Victoria mang tới trải nghiệm cá nhân được thiết kế riêng với những giá trị kiêu hãnh chinh phục giới siêu giàu.

Theo đó, với các dòng sản phẩm thuộc thương hiệu Regal Homes như Regal Victoria, Regal Pavillon, Regal Legend, Regal Maison Phu Yen, khách hàng được hưởng mức chiết khấu lên đến 12 - 15%. Đây được xem là mức chiết khấu hấp dẫn nhất mà Đất Xanh Miền Trung dành tặng khách hàng cho đến thời điểm hiện tại. Thanh toán linh hoạt, chia nhỏ thành các đợt thanh toán với mức trung bình chỉ 5 - 10%/đợt là những nét nổi bật trong chính sách ưu đãi lần này.



Với những khách hàng chưa sẵn sàng về dòng tiền mà chọn sử dụng đòn bẩy tài chính, Đất Xanh Miền Trung hỗ trợ cho vay ngân hàng 70% trong 35 năm, hỗ trợ lãi suất vay 0% và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng. Bên cạnh đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% nhận nhà, tặng kèm gói hoàn thiện nội thất tiêu chuẩn quốc tế lên đến 200 triệu đồng. Đặc biệt hơn, khách hàng có cơ hội sử dụng miễn phí trọn đời hệ sinh thái Regal với Regal Pool, Regal Exclusive, Regal Fitness (5 năm), Regal Beach và các đặc quyền ưu đãi hấp dẫn tại hệ thống Regal Food, Regal Mall, Regal Hotels & Resorts.

Riêng với khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend, ngoài những chính sách ưu việt trên, khách hàng hoàn thiện nội thất tại các căn boutique hotels sẽ được hệ thống Regal Hotels & Resorts hỗ trợ tìm kiếm khách hàng, quản lý khách hàng thuê miễn phí và chia sẻ 100% lợi nhuận.

Cam kết chất lượng bàn giao, vận hành cao cấp

Chất lượng hoàn thiện cao cấp và giá trị bền vững khi đưa vào sử dụng là yếu tố tiên quyết trong lộ trình bàn giao nhà ở của Đất Xanh Miền Trung.

Bên cạnh những ưu đãi đặc biệt, Đất Xanh Miền Trung luôn cam kết chuẩn mực chất lượng bàn giao với những tiêu chuẩn khắt khe nhất. Với loại hình shophouse hay boutique hotels, Đất Xanh Miền Trung chú trọng đến chất liệu hệ facade đẳng cấp, sang trọng như đá Marble, sơn đá Kikusui, hệ nhôm Hunter Douglas, hệ kính hộp phủ hai lớp Low-E, hệ ánh sáng toàn khu tiêu chuẩn quốc tế…



Với các biệt thự sang trọng, ngoài hệ facade chất lượng, Đất Xanh Miền Trung bàn giao hồ bơi theo tiêu chuẩn resort 5 sao với công nghệ điện phân muối an toàn. Không chỉ có giá trị xa xỉ, hệ ngoại thất tại các dự án nhà ở của Đất Xanh Miền Trung đều là những vật liệu xanh, thân thiện và trường tồn hàng trăm năm.

Cùng với tiêu chuẩn bàn giao khắt khe, Đất Xanh Miền Trung luôn đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng với tiêu chuẩn vận hành cao cấp. Dù khách hàng lựa chọn các dự án nhà ở với mục đích an cư, nghỉ dưỡng hay đầu tư thì đều được vận hành bởi đơn vị quản lý chuyên nghiệp, bảo đảm an ninh nghiêm ngặt. Hệ thống cảnh quan, cây xanh, sân vườn được bố trí hài hòa, chăm chút kỹ càng. Đó là lí do không ít những dự án nhà ở của Đất Xanh Miền Trung nhận được sự hài lòng, hạnh phúc của cư dân, tạo nên cộng đồng cư dân cư tinh hoa, bền vững.