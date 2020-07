DAP – Vinachem "lao đao" vì lỗ 23 tỷ đồng trong quý 2

Trong quý 2/2020, DDV ghi nhận doanh thu thuần gần 266 tỷ đồng, giảm 19% so cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm đến 248 tỷ nên lãi gộp giảm mạnh 64% về mức 17 tỷ đồng.



DDV cho biết, sản lượng DAP tiêu thụ quý 2 đạt 31 ngàn tấn, giảm so với cùng kỳ bên cạnh đó giá bán bình quân cũng giảm nên dẫn đến doanh thu giảm nhẹ.

Đáng kể, doanh thu tài chính trong kỳ tăng vọt từ 160 triệu lên hơn 1 tỷ đồng trong khi đó chi phí tài chính lại giảm 32% về còn 6,6 tỷ đồng.

DDV chịu thêm khoản lỗ 23 tỷ đồng trong quý 2/2020.

Theo DDV, doanh thu tăng do chênh lệch tỷ giá hối đoái trong khi chi phí giảm do giảm chi phí lãi vay, giảm chi phí phát sinh chênh lệch tỷ giá, giảm chiết khấu thanh toán do khách hàng không ứng trước tiền mua hàng...

Tuy vậy, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng cao 38% lên gần 23 tỷ đồng và chi phí bán hàng chỉ giảm 9% về 16 tỷ đồng.

Lãi gộp không bù đắp chi phí khiến DDV báo lỗ hơn 27 tỷ đồng trong quý 2/2020, trong khi cùng kỳ có lãi hơn 3 tỷ đồng.

Cộng thêm khoản lỗ trong quý 1, DDV lỗ đến 30 tỷ đồng bán niên 2020. Với số lỗ này, lỗ luỹ kế của Công ty tại ngày 30/6 đạt 244 tỷ đồng.

Tài sản của Công ty tại ngày cuối quý 2 đạt 1.790 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so đầu năm, đáng chú ý hầu như tài sản tập trung ở hàng tồn kho, giá trị gần 360 tỷ đồng. Nợ phải trả của DDV chỉ 570 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn chiếm 390 tỷ đồng, giảm 11% so với thời điểm cuối năm 2019.