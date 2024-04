Đắk Lắk: Gói thầu sửa chữa trường Ea Dăh về tay Mỹ Nương

Duy nhất 1 doanh nghiệp dự thầu

Nguồn MSC

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ngày 22/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đã công bố quyết định 148/QĐ-DA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) gói thầu xây dựng, có giá 2.643.092.000 đồng; duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Nương dự thầu và trúng với giá 2.639.646.000 đồng.

Được biết, gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp sửa chữa Trường Tiểu học Ea Dăh; hạng mục “nâng cấp, sửa chữa 2 dãy nhà lớp học 8 phòng 2 tầng, sân bê tông, mương nước và bậc cấp”.

Dự án được UBND huyện Krông Năng phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 với tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng, nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng cho trường học, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy của giáo viên nhà trường; từng bước hoàn thiện các tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

UBND huyện Krông Năng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Năng chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thái Minh tổ chức mời thầu.

Theo đó, ngày 8/4, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thái Minh phát đi thông báo mời thầu. Gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”; nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ ngân sách huyện.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Nương (địa chỉ tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) thành lập tháng 2/2017 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là xây lắp; người đại diện pháp luật là ông Phạm Xuân Luật.

Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Nương tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 31/10/2018, từ đó, đã tham gia 29 gói thầu, trúng 27 gói, 2 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 105.438 tỷ đồng (có hơn 4,797 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 37,277 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 68,160 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 99,77%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 99,86%.

Nhà thầu có quan hệ với 12 bên mời thầu; từng “đấu” với 6 nhà thầu, thắng 8/10 gói thầu; liên danh với 6 nhà thầu, thắng 8/8 gói thầu.

Mới đây (26/2/2024), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Búk đã công bố Quyết định số 56/QĐ-QLDA phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) gói thầu thi công xây dựng, có giá 10.587.838.000 đồng.

Gói thầu thuộc Dự án Đường giao thông liên xã từ Thôn 6, xã Cư Né đi Thôn Ea My, xã Ea Sin, huyện Krông Búk, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Búk làm chủ đầu tư; duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Nương dự thầu và trúng với giá 10.581.971.000 đồng, thực hiện trong 365 ngày (tiết kiệm 5.412.000 đồng so giá dự toán gói thầu, tương đương 0,05%).

Năm 2023 là năm bận rộn của nhà thầu khi tham gia 11 gói thầu, trúng cả 11 gói, trong đó có nhiều gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Năng làm chủ đầu tư:

Gói thầu xây dựng, thuộc Dự án Đường giao thông từ thôn Đoàn Kết đến thôn Yên Khánh (đoạn từ thôn Đoàn Kết đến cầu Thác thôn Yên Khánh), có tổng mức đầu tư 14,8 tỷ đồng; duy nhất liên danh Công ty TNHH xây dựng Mỹ Nương, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Tân Ban Mê dự thầu và trúng với giá 13.171.582.000 đồng (giá gói thầu 13.179.488.000 đồng, tiết kiệm 7.906.000 đồng, tương đương 0,06%).

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Đường giao thông thôn Tân Hiệp đến trung tâm xã Dliêya, huyện Krông Năng, có tổng mức đầu tư hơn 14,9 tỷ đồng; duy nhất liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng và Dịch vụ Cường Thịnh - Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Nương dự thầu và trúng với giá 13.105.431.000 đồng (giá gói thầu 13.108.325.000 đồng, tiết kiệm 2.894.000 đồng tương đương 0,02%).

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng và các hạng mục kỹ thuật khác tại khu vực 1 ha, đối diện UBND xã Phú Lộc, có tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng; duy nhất Liên danh Công ty TNHH xây dựng Tân Phước và Công ty TNHH xây dựng Mỹ Nương dự thầu và trúng với giá 6.293.251.000 đồng (giá gói thầu 6.301.176.000 đồng, tiết kiệm 7.925.000 đồng, tương đương 0,12%).

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Đường giao thông thôn Giang Tân đi trung tâm xã Ea Púk, có tổng mức đầu tư 1,459 tỷ đồng; duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Nương dự thầu và trúng với giá 1.274.656.000 đồng (giá gói thầu 1.275.732.000 đồng, tiết kiệm 1.076.000 đồng, tương đương 0,08%).

Gói thầu xây lắp + thiết bị, thuộc Dự án Nâng cấp Trường THCS Chu Văn An; hạng mục “xây dựng nhà đa năng và trang thiết bị”, có tổng mức đầu tư 4,5 tỷ đồng; duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Nương dự thầu và trúng với giá 3.806.342.000 đồng (giá gói thầu 3.812.955.000 đồng, tiết kiệm 6.613.000 đồng, tương đương 0,17%)...

Ngoài ra, Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Nương cũng thực hiện nhiều gói thầu có giá trị, của UBND xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Năng, UBND Phú Xuân, huyện Krông Năng...