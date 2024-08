Đắk Lắk: Gói làm đường và hệ thống điện hơn 100 tỷ về tay ai?

Cuộc đua của 2 liên danh

Một phần Quyết định điều chỉnh dự án

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới Tiểu dự án tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành mở thầu gói Thi công xây dựng hạng mục: Đường giao thông; Hệ thống điện chiếu sáng; đèn chớp vàng.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Gói thầu thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Lắk được UBND tỉnh Đắk Lắk đầu tư 646.721.000.000 đồng. Ngày 20/2/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - Võ Văn Cảnh kí quyết định điều chỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định 592/QĐ-UBND. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới Tiểu dự án tỉnh Đắk Lắk tổ chức mời thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi, phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ"

Gói thầu Thi công xây dựng hạng mục: Đường giao thông; Hệ thống điện chiếu sáng; đèn chớp vàng có giá 112.582.373.000 đồng sau đó được điều chỉnh dự toán 116.640.198.000 đồng. Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 3/8/2024, gói thầu có 2 liên danh nhà thầu tham dự: Liên danh Hoàng Nam – An Nguyên (do Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng cầu đường Hoàng Nam làm đại diện) dự thầu với giá 115.406.461.072 đồng; Liên danh nhà thầu gói thầu Đắk Lắk (do Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng NTV Thành Phát làm đại diện) dự thầu với giá 110.796.480.011 đồng (sau điều chỉnh giảm còn 103.171.805.979 đồng).

Năng lực nhà thầu

Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng cầu đường Hoàng Nam có địa chỉ tại phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; thành lập năm 1996, người đại diện pháp luật bà Nguyễn Thanh Hà.

Từ tháng 8/2014 đến nay Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng cầu đường Hoàng Nam đã tham gia và trúng 44/47 gói, trượt 1 gói, 2 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 3.046.800.980.988 đồng (với 483,627 triệu đồng là các gói chỉ định thầu) trong đó với vai trò độc lập 565.022.094.895 đồng, với vai trò liên danh 2.481.778.886.093 đồng.

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, nhà thầu cũng đang chờ kết quả gói Thi công xây dựng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km0+00 ÷ Km2+640 đường tỉnh ĐT.688 (Tỉnh lộ 8) do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp làm bên mời thầu. Gói thầu có giá dự toán 10.748.150.000 đồng, duy nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng cầu đường Hoàng Nam dự thầu với giá 10.729.543.186 đồng.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng NTV Thành Phát có địa chỉ tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai; thành lập năm 2010; người đại diện pháp luật Hà Ngọc Ninh.

Từ tháng 11/2016 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 14/18 gói, trượt 3 gói, 1 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 133.607.933.090 đồng (với 8.965.842.000 đồng là các gói chỉ định thầu), trong đó với vai trò độc lập 30.123.483.401 đồng, với vai trò liên danh 103.484.449.689 đồng