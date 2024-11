Đắk Lắk: Công ty Đức Tài có trúng gói thầu hơn 7 tỷ tại Eakar?

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn internet.

Một mình dự thầu

Theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, Gói thầu xây lắp (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí) thuộc Dự án đường giao thông N26, D24, D29 khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar, được công bố ngày 25/10/2024; nguồn vốn: Ngân sách huyện; phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ; loại hợp đồng: Trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng: 330 ngày; hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi…

Gói thầu nêu trên được hoàn thành mở thầu ngày 08/11/2024, duy nhất Công ty TNHH xây dựng thương mại Đức Tài tham gia dự thầu với giá 7.277.835.008 đồng (giá dự toán gói thầu 7.310.022.000 đồng).

Công ty TNHH xây dựng thương mại Đức Tài là nhà thầu duy nhất dự thầu Gói thầu xây lắp (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí) thuộc Dự án đường giao thông N26, D24, D29 khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar. Nguồn: MSC

Lúc 13 giờ 30 ngày 20/11/2024, thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Gói thầu xây lắp (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí) thuộc Dự án đường giao thông N26, D24, D29 khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar, vẫn đang được xét thầu.

Dự án đường giao thông N26, D24, D29 khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar có tổng mức đầu tư 8,640 tỷ đồng, được Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 10/10/2024 (theo quyết định số 591/QĐ-UBND).

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH xây dựng thương mại Đức Tài (địa chỉ tại đường Lê Duẩn, khối 4, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), thành lập ngày 05/12/2008; ông Nguyễn Văn Chuynh là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 7/2017 đến nay, công ty đã tham gia và trúng 110/142 gói thầu (trong đó, 141 gói tham gia thầu tại Đắk Lắk, 1 gói tại Quảng Ngãi). Tổng giá trị trúng thầu hơn 582 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 299 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 282 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia khoảng 79,57%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 99,66%.

Đơn vị là khách hàng của một số đối tác như: Tham gia và trúng 7/7 gói thầu do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 2,1 tỷ đồng; trúng 4/4 gói thầu do Công ty cổ phần đấu thầu Cửu Long Đắk Lắk mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 90 tỷ đồng; trúng 2/2 gói thầu do Công ty TNHH xây dựng và phát triển An Dũng mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 21 tỷ đồng; trúng 1/1 gói thầu do Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nghĩa Trung mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 30 tỷ đồng; trúng 65/72 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 297 tỷ đồng.

Riêng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar, đơn vị trúng 1/2 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 6 tỷ đồng.