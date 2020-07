Đại Minh Việt làm giả C/O chỉ 300.000 đồng: Bao hàng xuất Mỹ... thủ đoạn?

Thông tin Công ty CP Giám định Đại Minh Việt làm giả giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mà Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa công bố tại buổi họp báo chiều ngày 6/7 đang gây xôn xao dư luận.

Ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) thông tin về vụ việc. (Ảnh: Hải Quan Online).

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý của vụ việc trên, trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Phạm Thu Hà - Văn phòng luật sư Trung Hòa, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: Tại Việt Nam, Bộ Công thương là cơ quan thực hiện cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu. Hoặc ủy quyền cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); các tổ chức khác thực hiện việc cấp C/O.

Luật sư Hà cho biết, mỗi cơ quan được cấp một số loại C/O nhất định, cụ thể: C/O có nhiều mẫu để phù hợp với nhiều loại hàng hóa, và từ đó thẩm quyền cấp C/O cùng được phân ra như: VCCI thì cấp giấy chứng xuất xuất xứ hàng hóa C/O form A, B…; các phòng quản lý xuất nhập khẩu của Bộ Công thương cấp C/O form D, E, AK,…; các ban quản lý khu chế xuất - khu công nghiệp được ủy quyền cấp C/O form D, E, AK,…